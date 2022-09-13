阿喜帶素食炸物探班楊子儀。（華視提供）

阿喜探班楊子儀。（華視提供）

阿喜客串楊子儀劇中相親對象。（華視提供）

宅男女神阿喜近日加入華視、三立《門當互懟愛上你》，飾演劇中母胎單身的楊子儀的相親對象並發展出一段戀情，日前還上演吻戲，且是女生主動親男生，阿喜笑說「他那天看起來很驚慌失措、讓人很想親下去，就很憨厚可愛、很欠親啊」，還透露自己一向喜歡照顧話少、被冷落的「邊緣人」、所以後來交往對象也都是這一類怪咖。而楊子儀劇中被初吻後的「石化」反應，也跟戲外初吻一樣，透露國中時被喜歡的女生在籃球場主動獻吻，也是一樣突然瞬間「石化」不知所措。

阿喜13日沒有拍攝，仍特別到攝影棚探班，為楊子儀送上美味素食炸物，用一整鍋的炸物預祝兩人首次戲劇合作助攻收視「炸鍋」翻紅！兩人之前僅在綜藝節目遇過、根本不算認識，阿喜確定客串後就先加追蹤了楊子儀的IG，楊子儀秒私訊問她「妳幹嘛關注我」，還跟連晨翔、大元一起猜到一定是阿喜要來演他的相親對象。

阿喜習慣聊天炒熱氣氛，被問是否曾被男友覺得吵？她說私下其實是不吵的，可能是以前交往對象都偏邊緣，怕空氣突然安靜凝結，演變成母愛氾濫、話太多。導致交往時的男女關係不平衡，後來選一個不一樣的（指無尊），就發現原來不用一直講話滿舒服的。是否有結婚計畫？她坦言自己恐婚，但喜歡小孩，想要先生小孩，也已經有凍卵了，「覺得結婚有承諾感，也沒迫切必要一定要做這件事」，跟交往對象通常也都會避開討論結婚話題，還曾經用「算命說我要58歲才能結婚」來搪塞。

她過去曾遇過想要結婚的對象，但她覺得自己對原生家庭依戀感滿重、還要照顧自己的家人，不知道結婚後能否抽離去建立一個新家庭。 楊子儀建議她一定要生小孩：「妳的小孩一定很可愛，因為妳平常母愛噴發！」阿喜擔心小孩像自己會很笨，楊子儀建議她找聰明一點的「精主」就好，她還挖洞給自己跳、主動問楊：「你覺得我們（她和無尊）門當戶對嗎？」楊認真回說：「我覺得他還可以衝一下事業，妳就好好轉演戲這一塊，妳很好！」

兩人聊到相親經驗，楊子儀自稱零經驗，這次在《門當互懟愛上你》拍攝相親戲讓他感覺相當有趣，一場戲和4、5位女生輪流相親，讓他想到電影《徵婚啟事》，對戲演員即使不收音，也卯起來問問題讓他險些無法招架，「這就像是脫離舒適圈一樣，會遇到各式各樣過去生活圈遇不到的人」，即使沒有過相親經驗，但他認為自己是可以接受的。阿喜則自曝曾有朋友介紹親戚給她認識，對方一開口就問「要生幾個小孩、月收入多少、有沒有要繼續進修、假日都怎麼精進自己」，讓她頓時感覺第一次約會就像在面試，「實在無法招架，對方比我指導教授還要咄咄逼人」。

阿喜劇中是被連晨翔用大數據選出來適合楊子儀的對象，談到這段談到有趣的設定，楊子儀回憶以前玩ICQ通訊軟體，都會透過白頁來勾選條件篩選對象，直言：「通常這樣認識的人真的都比較聊得來。」阿喜則是覺得實際相處還是比數據來的精準度高出許多，常常心裡想的跟實際交往的都不是當初列出來的那些要求，「頻率對了，緣分到了，好像都沒有辦法用數據來計算。」