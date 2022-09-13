少子化現象日益加劇，各校辦學不易，但屏東縣玉光國小在逆境中發光，今年不僅招生成績亮眼又增班，還以「閱讀」為主軸，榮獲全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎、校務經營與行政革新組全國冠軍，成功翻轉偏鄉小校命運。

「老師們的努力再次獲肯定！」玉光國小校長廖淑珍開心道，偏鄉小校在少子化這種不可逆的因素下，經營上絕對是辛苦的，除了資源有限外、師資人力更是缺乏，但當老師們團結起來執行各項計畫、只為讓學校變得更好時，小校所展現的量能是不輸給大校的。

廖淑珍指出，全校老師都有個共識，即唯有推動「閱讀」才能激發偏鄉小孩的學習動力，但它不是傳統式的書籍閱讀，而是多元、雙語甚至是數位等各種形式的呈現，有時玩社團也是閱讀的一種，所以近年的課程、活動都圍繞在這廣義的閱讀上發展。

為此，玉光國小以打造「雙閱讀」學校、扎根在地接軌國際為目標，藉此突破偏鄉困境。廖淑珍說，為發展本土到國際雙語跨域課程，特與屏東大學合作以在地特色西瓜為主軸、編撰玉光雙語專用教材，再由外師與中師配合，讓孩子用日常英語介紹家鄉特色，從生活觀、文化觀，引導孩子從英語學習連結到國際教育。

教導主任張劭永指出，近年學校透過各種課程、活動力推「閱讀」後，成效顯著，圖書館的借閱率堪稱直線飆升，而透過騎讀家鄉來強化知識連結的「走讀踏查」活動也非常受歡迎，小朋友都很期待教室外的閱讀活動，這些教學上的改變與回饋，讓老師們感受到十足的信心與鼓勵。

張劭永說，未獲獎前，老師們的努力已漸漸被看見，如2019、2021、2022的小一新生班都增班，家長們已透過行動認證玉光國小的努力，而今獲獎項肯定，如同再次擦亮學校的金字招牌，讓偏鄉小學的軟實力再次發光發熱。

「全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎」是台北市立大學結合KDP國際教育榮譽學會榮譽會員國際授證，雖非教育部官方獎項，但素有「小教學卓越獎」之稱，在教育界具有一定指標性認證。