32歲的南韓歌手Loco（本名：權焃禹／권혁우），2012年參加饒舌選秀節目《Show Me The Money》第一季獲得冠軍，以獨特的音樂風格和創作才華爆紅，獲得許多歌迷喜愛，事業正在上升期的他少有緋聞，今（13日）突然在Instagram宣布即將結婚，讓外界感到震驚。

Loco於今（13）日在Instagram公開喜訊，「退伍之後，我隔了許久再度重逢小時候住在同個社區的同齡朋友，不知道為何，跟她在一起的時間總是很心動，很快地我們就發展成戀人關係了。」提起另一半，他大方放閃：「2年來我們尊重彼此的工作，一起分享幸福又珍貴的時間，很自然地就有了一起共度餘生的約定。」

「她是任何人都理解在舞台以外，總是不安、沒有自信的我。」Loco向她表達愛意與感謝，直言對方能帶給他幸福感、消除不安的感覺，他透露這兩年來時常會分享與女友的點滴「可能很多粉絲都知道，我常在新聞裡提到的「Soy latte」（소이라떼）就是她。」

由於疫情仍然未平息，小倆口預計在秋天舉行婚禮，只會邀請親近的家人與朋友到場，希望能低調進行婚禮，同時對多年以來的粉絲表達感謝「出道10年過去了，托粉絲的福，我一直都抱著感謝的心活動著，今天計畫的作業會按照計畫進行，也會帶來更多樣化的演出，還有會通過即將發行的專輯，經常跟大家見面的。」

許多粉絲在留言區紛紛送上祝福：「要幸福」、「恭喜」、「為你感到開心」，也有人難過表示「我哭了，但我真心祝福你」。