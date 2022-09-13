梧棲區西濱快速道路橋下的港埠路，今天下午3時許發生兩輛小貨車追撞的車禍，造成3人受傷送醫，肇事原因由警方調查釐清中。(消防局提供)

「十次車禍九次快！」台中市梧棲區西濱快速道路橋下的港埠路，今天下午3時許發生兩輛小貨車追撞的車禍。台中市消防局獲報後，出動2輛消防局、2輛救護車及13名消防員前往救護，消防隊員利用破壞器材救出受困車內的駕駛等，共3人受傷送醫；真正肇事原因，正由警方調查處理中。

台中市消防局指出，今天下午3時44分獲報，梧棲區西濱橋下的港埠路發生車禍事故有人受傷，立馬出動梧棲、清水及沙鹿分隊，共動員消防車2輛、救護車2輛、消防人員13名，由梧棲分隊長陳世涼帶隊前往，梧棲童綜合醫院的救護車亦趕到現場。

警方表示，現場是2輛小貨車追撞，貨車的車門嚴重扭曲變形，有人受困車內；消防隊員用破壞器材救出3名傷者，全都送到梧棲童綜合醫院治療。

童醫院指出，65歲的男子雙腳粉碎性骨折、意識模糊、由梧棲消防分隊救護車送達。約40歲的女子頭部撕裂傷、意識模糊、由梧童醫院救護車送醫。另一名約40歲的男子，肢體玻璃割傷、意識清楚、由梧童醫院救護車送達醫院。

警方強調，全案正由警方詢線調查，並進一步釐清肇事原因中。