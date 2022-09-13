2022年愛爾麗跨聯盟籃球邀請賽將於9月17日到9月27日於台北和平籃球館進行，共有來自SBL、PLG、T1三聯盟及中華男籃培訓隊12支球隊參加，愛爾麗醫療集團特別共襄盛舉冠名賽事，並提供前三名球隊以及大會MVP獎金，期望台灣籃球持續蓬勃發展。

SBL 4支隊伍台灣銀行、台灣啤酒、裕隆納智捷、彰化柏力力均報名參加，T1職籃有台北台啤英熊、新北中信特攻、桃園雲豹、臺中太陽、台南台鋼獵鷹5隊參與，PLG新竹攻城獅單獨組隊，其餘5隊由年輕新秀共組「RISING STARS」聯隊參賽，中華男籃培訓隊以現役UBA大專優秀球員為主體，搭配歸化球員阿提諾以及職籃、SBL球員組成，為中華男籃培養未來接班梯隊。

預賽將分兩組進行單循環賽制，取分組前4名晉級8強，8強賽採單淘汰制勝隊晉級四強，9月26日進行4強賽，9月27日產生本次冠軍，在長期支持中華男籃隊出征國際賽事的的愛爾麗醫療集團力挺下，也將提供獎金鼓勵各隊更加積極爭取佳績，本次跨聯盟邀請賽冠軍隊可獲台幣20萬元獎金，亞軍10萬元、季軍5萬元，大會最有價值球員（MVP）也有10萬元獎金肯定。

中華籃協秘書長李雲翔表示，當初提出跨聯盟賽事構想時，不看好的人比看好的多，很開心賽事付諸實行且開打在即，透過籃球交流方式，讓各隊本土球員可以累積更多比賽經驗，幫助台灣籃球持續蓬勃發展。

賽事門票已於9月12日12點起預售，欲購票之球迷可前往年代售票端點及各大便利超商售票通路購買，2樓席區300元、1樓特區500元、場邊席1000元，無法到現場的球迷，也能透過愛爾達體育台、緯來體育台/精采台、LINE TODAY、麥卡貝、公視+、GetwinSports（YouTube及Twitch）等管道收看。