金門金寧鄉榜林村1棟古厝今天下午突然冒煙起火，縣消防局出動6車18人趕往灌救，火勢在幾分鐘內撲滅。（金門消防局提供）

金門金寧鄉榜林村1棟古厝今天下午突然冒煙起火，縣消防局出動6車18人趕往灌救，火勢在幾分鐘內撲滅。（金門消防局提供）

金門金寧鄉榜林村1棟古厝今天下午突然冒煙起火，縣消防局出動6車18人趕往灌救，火勢在幾分鐘內撲滅，禍首竟是1條垂在橫樑上的老舊延長電線，所幸及時發現，虛驚一場。

今天下午13時48分許，坐落於金寧鄉榜林村的這棟古厝，屋頂突然冒煙起，嚇壞左鄰右舍，縣消防局接獲許姓民眾報案，立即派遣金寧、金城分隊協同灌救，在大隊長陳參奇、副大隊長戴紹恩和分隊長李宗其等人坐鎮指揮下，火勢很快就撲滅。

現場檢視發現古厝增建的雨遮屋瓦冒煙起火，原因是1條垂在橫樑上的延長電線起火燃燒，造成延長線附近木製橫樑及屋瓦有煙燻及剝落情形。消防人員擔心木頭死灰復燃，滅火後再用熱顯像儀檢視附近溫度，確認安全無虞才收隊離開。

縣消防局長呂英華提醒，民眾長時間不使用之電源應關閉，電器設備、電線及延長線等物品應定時檢視，長期未使用電器應將插頭拔除，以免灰塵蓄積造成短路。另外5層樓以下未設火警自動警報設備之場所，應裝設獨立式偵煙火警探測器，可早期偵測及報知民眾火災之發生，室內空間也應避免堆積大量雜物，並確保2個不同方向的逃生通道，以減少災害事故發生。