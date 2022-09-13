大陸一線小生張翰自導自演電視劇《東八區的先生們》近期開播，卻出現不少爭議鏡頭，像是扯內衣帶、扶腰或手放女生胸部上等，被痛罵根本在吃女星王曉晨豆腐；張翰鹹豬手醜聞曝光後，有網友挖出他4年前和張鈞甯因《溫暖的弦》傳緋聞，但細看戲裡戲外各種親密動作，才發現她也被襲胸過，原來只是為戲炒緋聞，張鈞甯也是受害者。

張翰在自導自演的電視劇《東八區的先生們》疑似對女星王曉晨伸出鹹豬手，直接抱住女方腰，手還直接放在女方胸部上，表演情侶間親密行為卻被質疑是藉機吃豆腐，也遭觀眾們痛罵「根本職場性騷擾」；事情越滾越大，張翰歷年作品和合作女星也都被翻出，人品也開始受到懷疑。

張翰在自導自演的新戲中，將手放在女星王曉晨的胸部上。(圖/ 摘自微博)

張鈞甯和張翰因合作電視劇《溫暖的弦》傳出緋聞，兩人好默契還被粉絲拱趕快在一起，甚至爆出兩人要領證結婚，但之後不了了之；有網友挖出過去張翰和張鈞甯同台畫面，男方每次想做出親密行為時，女方都會表現皺眉無奈的樣子，外界還認為她是在害羞，但如今看來才明白為何張鈞甯會有那種反應。

此次張翰最受爭議的襲胸鏡頭，網友也發現在《溫暖的弦》中，有一幕張翰抱住張鈞甯時，他的手也不偏不倚地衝向她的胸部，和這次吃王曉晨豆腐幾乎如出一轍，引起大票網友砲轟，「噁心，這是什麼人間油物」、「看來張鈞甯根本不想當緋聞對象，她明明就是受害者」、「看來張翰是慣犯，這種男人真的不行」。