基隆市政府13日下午在基隆長榮桂冠舉行教師節表揚大會，表揚包括教育部師鐸獎、教育奉獻獎、教澤獎、杏壇芬芳獎、優良特教人員、服務屆滿十、二十、三十年及四十年資深優良教師及super教師共計334人。基隆市長林右昌表示，感謝教師們的辛勤付出，為基隆營造良好教育環境。

林右昌表示，在教育場域中最重要的是人，不只是傳授知識，更重要是教育下一代做人做事的道理，面對未來挑戰，無論在哪種教育場域都是相同的，發掘問題並找出方法進而解決問題，隨著師生環境及老師和家長關係不斷改變，他感謝站在第一線老師的辛勞。

林右昌指出，基隆教育環境近年有大幅進步與改善，前陣子舉辦基隆教育成果博覽會，呈現近年基隆教育成就，在部分領域與環境，因為大家在第一線的付出與用心，基隆已超越雙北，營造更好教育環境。

榮獲今年教育部師鐸獎的，是武崙國中葉玉君老師。葉玉君熱愛科學探究，將這份熱情傳達給學生，陪伴學生探究如何解決問題、找出解決方式。在地的指導下，學生參與的科學展覽屢獲無數國內、外獎項。

獲得今年度教育奉獻獎的，有培育籃壇新秀、退休後還積極輔導學校體育發展的王炳基。特教優良人員則由尚仁國小張曉嵐獲得；杏壇芬芳獎由隆聖附幼獲得。另外，今年也有2位服務屆滿40年的資深優良老師，包括建德國中的蔡宗賢及明德國中的周慧芳兩位老師。