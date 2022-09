台灣大哥大日月潭花火音樂會「灣大星球 Planet Possible」將於10月22日登場!睽違兩年,台灣大再度回到日月潭「Wonder Lake」,以超越極限、創新體驗的精神打造出「Wonder Planet」(灣大星球),在後疫情時代為台灣社會注入正向的力量。林之晨總經理今天在記者會上特別宣布今年首度邀請到的神秘佳賓、金曲獎原住民歌手桑布伊站台獻唱,還有率性女聲閻奕格、實力唱將卓義峯,與樂興之時75人編制的管絃樂團共同演繹24首曲目,以療癒的歌聲與長達480秒照亮夜空的煙火秀,帶領所有人珍惜當下,享受每個日常,邀請民眾前進日月潭,登入「灣大星球」感受更多能所不能的感動!

三度榮獲金曲獎最佳原住民語歌手的桑布伊於記者會帶來《擁抱》一曲,如詩般的歌詞與蒼勁的歌詠搭配樂興之時首席室內樂團,立即感動現場所有人。(圖∕台灣大哥大提供)

台灣大哥大總經理林之晨表示,「台灣大哥大日月潭花火音樂會」是每年秋季最受期待的活動,雖然去年受到疫情影響停辦,但今年克服重重困難終於再次重磅回歸,以我們 Logo 識別的Planet Possible為核心精神,結合超越極限與創新的體驗,打造出能所不能的「Wonder Planet(灣大星球)」。曲目方面更是具有滿滿的正能量,由首席編曲家櫻井弘二精心編曲,包括桑布伊《擁抱》、五月天《最好的一天》等歌曲,提醒大家疫情後及時把握當下的心情,另外還有向防疫英雄致敬的《火神的眼淚》原聲帶《因為是你》、《繞》,以及改編烏克蘭民謠、呼應俄烏戰爭開打後,全世界人們祈求世界和平、不畏艱難的反戰民謠《 Where have all the flowers gone 》等。感動人心的音樂與絢爛煙火,必定能激勵所有人勇往直前,打造屬於自己的灣大天地Wonder Planet。

閻奕格、卓義峯也在記者會上共同演繹五月天《最好的一天》,期待以歌聲讓所有聽眾充滿勇氣與力量。(圖∕台灣大哥大提供)

「台灣大哥大日月潭花火音樂會」每年邀請國內頂尖樂團及表演者,吸引數萬民眾前往參加,今年的演唱嘉賓於記者會上齊聚一堂,三度榮獲金曲獎最佳原住民語歌手的桑布伊以「祈願世界和平、人人平安健康」的心情,率先帶來《擁抱》一曲,如詩般的歌詞與蒼勁的歌詠搭配樂興之時首席室內樂團,立即感動現場所有人。兩位實力派唱將閻奕格、卓義峯則共同演繹五月天《最好的一天》,更表示期待再次站上這個盛會,以歌聲讓所有聽眾充滿勇氣與力量。

台灣大熱情邀約民眾參與台灣大哥大日月潭花火音樂會「灣大星球 Planet Possible」。(圖∕台灣大哥大提供)

呼應今年主題「灣大星球 Planet Possible」,樂興之時管絃樂團團長江靖波特別選擇了美國DC的經典角色-超人的主題曲《Superman (Main Theme) 》,講述超人見證在人類破壞下衰敗、苟延殘喘的星球,卻也因為人類覺醒後的行動,讓星球充滿希望,成為被愛環繞、化不可能為可能的奇蹟星球。江靖波團長也以《星際效應》電影場景比擬「灣大星球 Planet Possible」,有如電影主角庫柏犧牲自己掉到黑洞後,進入可以穿越無限時間、空間的”五次元立方”,充滿著無限想像空間。另一曲則帶來《Shostakovich Symphony No 10 Mvt 2》,以音樂提醒人們戰爭的殘酷、自立自強的重要性,喚起所有人對和平的重視,更祈禱世界早日恢復和平。

日月潭國家風景區管理處廖錫標副處長表示,「2022日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」為日月潭每年秋季盛會,今年自10月7日起連續7週、7場次登場,包括白天的自行車活動、馬拉松路跑、日月潭紅茶花火嘉年華活動、日月潭婚禮及夜晚的花火無人機音樂會等豐富多元活動。其中「台灣大日月潭花火音樂會」自2008年起舉辦迄今,已走過第14個年頭,每年以精彩的交響樂曲搭配炫彩奪目的煙火秀,吸引眾多民眾特地從外縣市前往參加。今年一公布舉辦日期後,日月潭各大飯店旅館訂房率更是大幅提升,帶動日月潭地方的觀光熱潮,歡迎大家今年秋季一起到日月潭同樂!

「台灣大哥大日月潭花火音樂會」今年為「信望愛智能發展中心」、種福電計畫綠能公益夥伴「財團法人台灣肯納自閉症基金會」募款,邀民眾捐款送愛。(左一:肯納基金會董事張維華、左二:卓義峯、左三:閻奕格、左四:日月潭國家風景區管理處廖錫標副處長、左五:台灣大哥大林之晨總經理 左六:樂興之時管絃樂團團長江靖波、左七:桑布伊、左八:信望愛林寶珍創辦人) (圖∕台灣大哥大提供)

「台灣大哥大日月潭花火音樂會」不僅是視覺與聽覺交織的盛會,更自2011年起結合公益,於會場為公益團體倡議,至今已經為23個公益團體募款,募得的金額更超過320萬元。今年則與「信望愛智能發展中心」、種福電計畫綠能公益夥伴「財團法人台灣肯納自閉症基金會」於活動現場設攤,邀請民眾前往攤位捐款送愛,一起幫助身障兒、肯納自閉青年及其家庭們。

今年台灣大哥大也為「台灣大哥大日月潭花火音樂會」推出許多周邊活動,10月22日除了開放民眾免費入場,更舉辦「入座搖滾區」的活動,只要身上帶有橘色發光物,以及配戴星星或星球圖案的口罩到現場,就有機會入座最佳視角搖滾區(前200位)。2022年是世界逐漸恢復日常的一年,台灣大也在台灣大音樂會FB舉辦「口罩勇者」活動,即日起至9月19日,民眾發揮創意在口罩上畫上「創意微笑圖案」或「創意留言」,就有機會獲得Google Pixel Buds Pro或MyVideo 30天豪華月租序號。此外,台灣大也邀請大家寫下心願寄給自己,10月22日當天只要到現場幫音樂會粉絲團按讚,還可兌換主題明信片乙張。

台灣大哥大日月潭花火音樂會 時間&地點

時間:2022年10月22日晚上7點(免費入場)

地點:日月潭水社中興停車場(南投縣魚池鄉中山路163號,水社遊客中心旁)

台灣大哥大音樂會FB

表演團體介紹

音樂總監-享譽國際的重生指揮/江靖波

首屆法蘭克福國際蕭堤指揮大賽三獎得主、紐約卡內基音樂廳首位臺籍音樂家受邀指揮當地著名交響樂團,並為【樂興之時管絃樂團】之創辦人暨藝術總監。2007-2010年率【樂興之時】暨【樂興青年】分別遠征德國、義大利、南非等國,均獲盛譽。2009-2017年連年應希臘首屈一指的交響樂團Thessaloniki State Symphony Orchestra邀任客席;2013、2015年受邀於墨西哥客席指揮墨西哥州國立交響樂團,場場爆滿。2020年榮任NCO臺灣國樂團音樂總監。江靖波一步一腳印地深耕臺灣,其一次次的旅外成就,更是為其「深耕臺灣,進軍世界」的藝術理念和企圖心烙下明證。

特別來賓超級原力 / 桑布伊

三度榮獲金曲獎最佳原住民語歌手的桑布伊,出身自臺東卑南族,從小就被部落的古調吸引,專輯歌曲都皆以族語譜寫,音樂有許多關懷環境的議題,展現對台灣土地的熱愛。他說:「原住民沒有文字,用雕刻、畫作、織布及音樂記錄歷史,所以每天唱歌要把歷史留下來,這就是音樂為什麼這麼重要。」桑布伊不只兩度抱走金曲獎最大獎年度專輯獎,第二張專輯《椏幹》更獲得第60屆美國全球音樂獎金獎、第16屆美國獨立音樂獎最佳傳統世界音樂專輯獎,引起國際音樂人關注。

率性女聲/閻奕格

2017年發行首張個人專輯《我有我自己》入圍“第29屆金曲獎流行音樂類:最佳新人獎”的閻奕格,2020年發行第二張專輯《Let Everything Happen》榮登多項專輯排行榜首。從第一張專輯到第二張作品的三年間,閻奕格參與了逾百場live演出,包括在《風雲5D音樂劇》與《搭錯車音樂劇》,並跨足電影領域,參與接演台灣大哥大原創音樂短片《奇幻書店》與各傑出藝人演出,同時也不間斷地推出了各首影視暢銷單曲,奠定了閻奕格在華語樂壇“能唱、能演”的實力女聲地位。

實力唱將/卓義峯

華語歌壇繼張雨生、信和楊培安後,又一歌聲高亢的實力唱將,因選秀節目優異表現進入歌壇,嗓音辨識度高具爆發力,他鍾情歌唱,曾謙虛但認真的表示:「藝人要會的東西太多,我只會唱歌,我不是音樂人,我是歌手。」對歌唱的專注使得他在各項活動中嶄露頭角,淋漓盡致的高音技巧,成為新生代高亢歌手的傑出代表。2018年推出第二張個人專輯,其中《再見煙火》一曲點閱率超過4700萬次!

頂尖編曲家/櫻井弘二(Koji Sakurai)

定居臺灣二十餘年,音樂作品橫跨流行與表演藝術領域,擅長於結合跨界素材之演出創作。曾任日本NHK節目音樂總監、曾分別以劇場原聲帶專輯《銀河鉄道の夜》及《藍色馬賽克》入圍兩屆金曲獎之「最佳跨界音樂專輯獎」及部分個人獎項,並為純人聲合唱團改編之歌曲《後知後覺》、《港都夜雨》、《歸去來兮》等獲臺灣國際重唱大賽多項獎項。

超熱血樂團/樂興之時管絃樂團

獲得柏林愛樂首席、維也納愛樂首席強力肯定。演出實錄除榮獲美國茱莉亞音樂院教授選為指定教材,更在丹麥、瑞典、挪威等北歐五國之古典音樂電臺全程播出。2005英國IAM表演藝術雜誌專文報導、2008年榮任Young Euro Classic音樂節開幕殊榮,柏林音樂廳內售票全滿、2010年受邀擔任南非約堡ArtsAlive文化節之from the end of the world音樂節駐節樂團,將臺灣音樂成功帶入南半球。2012年暨2015年在江靖波指揮帶領下受邀參與《BBS鄉民的正義》、《報告班長7》電影配樂錄製,2019年參與國家太空中心「福爾摩沙衛星七號」樂曲創作及演出計畫,連續14年擔任台灣大哥大日月潭花火音樂會樂團重任。二十三年來用音樂為我國成功開拓國際聲望。