台中市忠孝路長老教會承辦台中市府社會局「大人讀冊吧！銀向學習計畫」，30名銀髮族樂學歌仔戲。（陳淑芬攝）

台中市忠孝路長老教會承辦台中市府社會局「大人讀冊吧！銀向學習計畫」，30名銀髮族樂學歌仔戲。（陳淑芬攝）

台中市忠孝路長老教會承辦台中市府社會局「大人讀冊吧！銀向學習計畫」，30名銀髮族樂學歌仔戲。（陳淑芬攝）

迷歌仔戲也能粉墨登場，台中市忠孝路長老教會承辦台中市府社會局「大人讀冊吧！銀向學習計畫」，平均60多歲的30名銀髮長輩勤學歌仔戲身段、唱腔，學藝3個月後將在11月26日粉墨登場，阿公阿嬤們期待興奮不已。70歲長輩許秀鳳13日表示，她從小看歌仔戲長大，沒想到，自己也可以粉墨登場。

執行統籌計畫的陳詩德表示，近年社會局推動「大人讀冊吧！銀向學習計畫」，團隊積極以「歌仔戲．說人生」提出申請，邀請歌仔戲老師鍾麗珠協助編劇指導，吸引30名學員報名，其中還有2對夫妻檔，今年9月6日至11月22日密集排演，希望讓長輩們華麗登場，喚起他們對生命的激情。

鍾麗珠表示，她指導的歌仔戲團曾多次到忠孝路教會演出，每次都吸引滿場銀髮族觀賞，總是聽到不少長輩說：「也好想演！」，沒想到真的能實現了，學員們都積極學習，不少人興奮地說，要邀請子孫們來看戲。

70歲許秀鳳表示，她從小就喜歡看歌仔戲，甚至迷到常被大人從戲台下抓回家，從沒想過自己也有粉墨登場的機會；56歲徐珮珊說，歌仔戲最迷人之處就是裝扮，包括華麗的肢體動作、服飾及化妝，還可以練唱歌，圓了她從小的夢。

「什麼都嚐試，生命不留白！」60歲蘇娟娟說，這是她參加演出最大動力；她的老公陳建興則說，夫妻倆能拉開嗓子夫唱婦隨，充滿樂趣，歌仔戲是他們共同的記憶，他最喜歡歌仔戲抑揚頓挫的唱腔，非常有氣勢。