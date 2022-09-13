大陸流量女王楊冪昨（12日）迎接36歲生日，她的好友、主持人張大大（BigBig）為獻上祝福，曝光一組與楊冪的爬山照，楊冪的絕世美貌和好身材，再度辣翻網友的眼睛。

張大大12日0點準時在微博發文祝福楊冪：「你必須也一定會越來越好，楊冪生日快樂！」並上傳和楊冪登山的九宮格照片，畫面中，楊冪戴著黑色棒球帽和口罩，牛仔吊帶褲搭配黑色細肩帶背心，一頭長髮隨風飄逸；當她爬到高處時，瞭望山巒和金黃色的太陽，風景美不勝收，楊冪開心地脫下口罩拍照紀念，除了擺YA和各種POSE，她的側身挺出傲人曲線，又瘦又有料令人看得目不轉睛。

張大大分享和楊冪的爬山照。（圖／微博@張大大）

楊冪穿吊帶背心爬山。（圖／微博@張大大）

此文一出，吸引大票網友留言：「感謝大大哥，冪姐生日快樂好美好美」、「友誼長存噢，美女與野獸」、「好人一生平安」、「大大哥，再抖抖，看還能抖出來幾張嗎。」

楊冪12日適逢36歲生日，當天晚間她在微博寫道：「生日願望：對得起自己，對得起時光，本命年加油！謝謝大家的祝福。」而她所屬公司「嘉行傳媒」旗下的群星，包括迪麗熱巴、張雲龍、高偉光、黃夢瑩、劉芮麟、祝緒丹、賴藝、王藝瑾、陳亮言等人均發文祝賀，好友劉詩詩也有祝楊冪「生日快樂永遠幸福、開心、好看。」

其實張大大11日時，就在微博提早祝楊冪生日快樂，並預告會準備什麼生日禮物，他和男星黃明昊都用手工縫紉包包，圖案分別是楊冪的「你沒事吧」和小狐狸，成果出爐後，網友見證三人之間誠摯的友情，但也有粉絲笑虧張大大把楊冪的眼球眼白車反，「給我姐整成白內障了哈哈哈」，張大大尷尬地笑回：「沒有吧？哈哈哈哈哈哈哈哈」。