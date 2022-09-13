美中兩國在新興尖端技術領域的競爭日趨激烈，美國也為此採取一系列嚴厲的投資和技術對中出口管制。有關戰略與國家安全智庫人士指出，目前正值這場較量進入關鍵時期，現在是認真動用現有經濟武器和發展新經濟武器的時候了，以美國的國家安全戰略考量來講，這是一種全面競爭、對立的狀態，美國別無選擇。

《美國之音》指出，近來美國收緊對中國技術限制的消息不絕於耳，在通過《2022年晶片和科技法案》後，拜登政府又宣佈限制向中國輸出輝達（Nvidia）與超微（AMD）2家公司生產用於人工智慧科技的晶片。美國財經媒體也指出，拜登還考慮用行政命令方式要求事先審查美國企業在中國的技術投資。最新的跡象也顯示，科技競爭已延燒到生物科技領域。

此外，美國近年來對中國實施了一系列強硬的貿易制裁措施，除了加徵關稅以外，還有數百家中國公司被美國列入制裁名單。儘管如此，觀察人士指出，美國還有很多制裁和出口管制措施目前尚未動用，中國仍在大量受益於美國技術。一份貿易數據分析顯示，美國的對華技術出口的程序「批准了幾乎所有申請」，一些特別重要的技術的出口甚至還出現了增長。

報導說，美國最具殺傷力的制裁工具被認為是其管制力幾乎覆蓋全球的金融系統，但到目前為止，除了2020年通過的《香港自治法案》以外，美國基本上尚未真正大範圍動用金融制裁。拜登政府正考慮頒佈行政命令，審查並限制美國在中國的尖端技術開發進行投資，國會亦曾試圖通過類似的立法。不久前通過的晶片法案，就有可能重寫美國企業境外投資的規則。

根據英國資本市場研究機構與中國商務部的數據顯示，全球風險投資者對中國科技領域特別青睞，今年一季度仍有多達70%的資金流向了中國公司。華盛頓智庫哈德遜研究所的高級研究員約翰．李(John Lee)表示，美國現在應該做的是更加有力地阻止中國對美國科技公司的投資以及美國在中國參與合作企業。

報導表示，現在最為緊迫的問題是中國是否會很快在科技領域領先美國？很多頗具影響力的觀點認為答案是：「頗為悲觀」，在21世紀的每一項基礎技術領域，從人工智慧到量子科學、新一代移動網路等等，中國都有可能很快成為全球領導者。在某些領域，或已然是世界第一。

很多觀察人士擔心，雖然中國總體來說仍與美國及其盟國夥伴有相當的差距，但是差距正在迅速縮小。哈德遜研究所的約翰．李說，美中技術競爭目前正值關鍵時期，如果美國現在不採取措施，那麼中國將在未來一段時間內主導全球市場，最明顯的前車之鑒就是中國控制太陽能電池板的模式。

哈德遜研究所另一位高級研究員施特爾澤(Irwin Stelzer)最近也指出，美國目前已經採取的經濟措施不足以改變中國的行為，現在是認真動用現有經濟武器和發展新經濟武器的時候了。加州大學洛杉磯分校（UCLA）安德森預測中心經濟學教授俞偉雄表示，美中現在在科技領域處於一種全面競爭、對立的狀態，美國別無選擇，這是國家安全的問題。