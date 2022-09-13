基隆市長參選人蔡適應（中）13日推出新政見，將持續打造基隆地方創生亮點。（基隆市長參選人蔡適應提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市長參選人蔡適應13日推出新政見，將持續打造基隆地方創生亮點，強化4大創生基地能量，包括太平山城、孝三路街區、義二路基地、正濱和平島，並規畫把水產紅磚屋打造為青年創業孵育基地。

蔡適應今日偕基隆市議員童子瑋、張顥瀚；民進黨發言人謝子涵、見書店創辦人陳顥樺，舉行「基隆ING適事都如意-推動地方創生」記者會。蔡適應說，地方創生政策經行政院核定後，他和市長林右昌及市議員們，盤點相關資源，以中央地方合作方式，推動相關建設，如正濱漁港色彩屋計畫、正濱派出所改建，太平青鳥書店、委託行等。

蔡適應說，現任首相岸田文雄的祖父曾在義二路商圈開設「岸田吳服店」與「岸田喫茶部」，透過文化部的修繕，讓大家了解義二路曾經是基隆的銀座，也是城市發展的脈絡。他認為，地方創生與社區營造需要相輔相成，因此，未來計畫將水產紅磚屋打造成「青年創業孵育基地」，成為地方創生最閃亮的珍珠。

張顥瀚說，2019是地方創生元年，目標是讓青年回流、城市再生，市府特別成立青年及綜合規畫科推動，其中具代表性的是星濱山工作室，透過在地素材，設計出有城市意象的作品，相信未來蔡適應接棒後，地方創生能量得以延續，發展的更好。

童子瑋表示，基隆委託行是地方創生很好的範例，林右昌全力推動下，由蔡適應向中央爭取經費，他負責溝通及協調，構成鐵三角；現在有很多青年及大學生在此辦展，甚至成功創業，希望未來以委託行的經驗、串連仁愛市場、廟口夜市，孝三路商圈，打造成一座文化經濟的城市。