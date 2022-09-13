痛風一旦發作，常讓人痛不欲生，但小心中風、心肌梗塞的風險也隨之倍增。根據最新研究，痛風發作後的2個月內，中風、心臟病發作的機率增加1倍，而這2種心血管疾病發作的風險，在痛風發作後的第3~4個月內仍多出0.5倍。國內醫師表示，痛風是急遽的發炎反應，會影響心血管等功能，此研究顯示，急性痛風發作可能會傷害心血管功能，進而增加短期間內心血管事件的風險。

一份刊登在《美國醫學會雜誌》（American Medical Association）的新研究，為了瞭解痛風發作後心血管事件的風險是否暫時增加，因此使用了1997年~2020年期間使用英國電子健康紀錄的62,574名有痛風病史者的資料，平均年齡為76.5歲、69.3%為男性。

研究發現，心肌梗塞或中風的痛風患者在其心血管疾病發生前60天、也就是2個月內，出現急性痛風發作的可能性是有痛風病史、但近期內無急性痛風發作者的2倍，而在 61至120天間（即第3~4個月間）發作則降為1.5倍。

該研究主持人、英國諾丁漢大學風濕病學教授 Abhishek表示，此研究顯示，痛風反覆發作的病患應考量接受長期降低尿酸的治療。

林口長庚醫院風濕過敏免疫科醫師方耀凡表示，痛風屬於代謝功能問題，是急遽的身體發炎反應，目前普遍認為，此急遽發炎會傷害心臟、血管、腎臟等功能，但這份研究則讓痛風急性發作與心血管事件發生的時間關係，更為明確。

方耀凡表示，一般患者遇到痛風發作時，只想快速止痛，這份研究讓醫師與病患更了解急性痛風發作對心血管的嚴重傷害度，以鼓勵患者更積極於控制尿酸、降低心血管風險，例如採取健康的生活型態，並鼓勵高血壓、高血脂、肥胖、糖尿病等疾病進行治療，以盡量減少心肌梗塞與中風的風險。