大陸科技巨頭華為在汽車業務上取得成功，中國乘用車市場信息聯席會近日發表最新2022年8月新能源市場車輛銷量數據報告，當中顯示，華為與賽力斯合作的AITO問界M5在8月交車量達7,372輛，一舉衝進售價人民幣（下同）25萬元以上高階新能源SUV銷量榜第三，僅次特斯拉與比亞迪。

該數據指出，8月售價25萬元以上高階新能源SUV銷量榜上，特斯拉Model Y以交車量31,112輛領先，比亞迪唐以10,811輛居次，AITO問界M5以7,372輛列第三，超越極氪001（7,166輛）。

華為合作的AITO品牌從2021年12月2日問世，如今不到一年已發表三款車型，包括日前最新發表的首款純電動車M5 EV。陸媒指出，問界M5自3月5日正式交車，到8月份單月整體交車量破萬，刷新了目前大陸新能源汽車品牌單月交車量破萬的最快記錄，也成為了車輛交車增長最快的新能源品牌。