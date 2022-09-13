蘋果上周發表會公布新款iPhone 14系列機種，開放客戶預購的AT&T執行長史坦基（John Stankey）表示，該公司已看見蘋果iPhone 14智慧型手機強勁的早期需求。

各家電信商皆已提供顧客預購iPhone 14，蘋果訂於9月16日全球正式開賣。

史坦基12日（周一）受訪時指出，每年在蘋果發表會之前，iPhone需求都會受到壓抑，今年也不例外。到目前為止銷量也「與我們預期相符」。接下來的假期銷售季的表現，將可進一步瞭解需求情況。

史坦基指出，目前iPhone 14行動營運商提供優惠與前幾年差不多。

AT&T第二季自由現金流令投資人失望，部分歸因於一般顧客的平均支付速度減緩，尤其是最底層消費者，這反映經濟趨緩對一些家庭造成衝擊。AT&T提及，顧客現在繳費的時間比預期延後2天。對此，史坦基表示，自公布上季財報後，情況就沒有再惡化。