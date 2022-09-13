美股繼續領漲，台股13日開高震盪收紅，且國際美元指數回落，但外資雖買超仍偏匯出，及出口商惜售，新台幣逆向走貶，上演股匯不同調，終場收在30.89元兌1美元，貶值2分，結束連續二個交易日升勢，台北外匯經紀公司成交量8.06億美元。

外匯交易員表示，美國8月通膨數據公布在即，金融市場預料回落，激勵風險情緒好轉，美股延續漲勢，四大指數全部收紅，帶動主要股市紅通通，台股也由電子股帶頭衝，開盤後大漲超過130點，隨後因獲利了結出籠，最後僅上漲86點至14,894點，但並未帶動新台幣續升，反而逆向走貶，最低還一度貶回30.9元價位。

外匯交易員認為，國際美元指數從110之上高點回落，最低更跌破108，激勢新台幣短暫走升，外資在台股雖小幅買超85億元，但領到台股現金股利仍維持匯出方向不變，且出口商預期新台幣貶值而惜售，加上央行進場調節阻貶態度，短線預料將延續區間整理格局。