合庫金(5880)旗下合庫銀主辦星宇航空新臺幣38.2億元聯貸案，該案募集資金係用以購置空中巴士A350-900型廣體客機，該客機適用於中長程航點，70%機體以碳纖維複合材料、鋁合金和鈦合金等先進材料打造，可大幅降低機體重量並提高飛航安全，且採用最先進空氣動力設計以降低飛行阻力，至少可減少25%的燃油使用量及碳排放量，大幅提升營運效率並兼顧環保。此聯貸案獲得銀行團熱烈支持及踴躍參貸，超額認購達152%，最終以新臺幣38.2億元完成募集。

星宇航空董事長張國煒於107年5月設立星宇航空，成立之初即以大型航空公司的願景及規模進行各式軟硬體之建置，並以飛安零失誤為目標，秉持嚴謹縝密的態度展開每一趟飛行。雖然開航之際碰到疫情，公司仍持續建置訓練設施並加強員工訓練，也因禍得福搶下許多黃金時間帶，隨著各國航點陸續解封，在觀光及商務旅客回流之需求帶動下，營運漸入佳境。星宇航空將利用空中巴士新世代機種之性能及酬載能力，主力經營洲際轉運網絡，強化經臺灣中轉之服務，爭取國際轉機旅客市場，將大量國際旅客帶入臺灣。

合庫金(5880)自結8月稅後純益19.02億元，較上月衰退29.9%，較去年同月衰退18.9%；前8月累計稅後純益139.67億元，較去年同期衰退5.79%，累計EPS 0.97元。