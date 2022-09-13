2024年是「金庸百年」，他的作品自1970年代的「修訂版」在台出版迄今，數十年來成為數個世代的記憶，雖然2000年時金庸再度修訂了部分內容推出「新修版」，但「修訂版」長期以來仍受到不少老金迷的擁護。遠流今年起推動3年期的「金庸作品集平裝改版計畫」，便是以「修訂版」為版本，在時隔25年後進行首次改版，也希望作為金庸百年時台灣所致敬的一份禮物。

金庸武俠小說為人熟知的版本分為以連載內容為主的單行本「舊版」；金庸自1970年起進行刪改的「修訂版」；以及他在80歲高齡時再次進行增修的「新修版」。遠流出版副總編輯鄭祥琳表示：「以銷售數字來看，修訂版與新修版不相上下，但對老讀者而言，最鍾情的確實還是流傳最久的修訂版。」

「修訂版」在台灣另有一重要特色：為兩岸三地唯一保留最初修訂版內容的地區，鄭祥琳指出，自1986年遠流開始推出《金庸作品集》，當時是直接由香港提供已排好的網片印行，而後金庸陸續一直有小幅度修改作品並未特別公告周知，「例如《射鵰英雄傳》黃藥師在原版本中有時還會叫周伯通為『伯通』，但再修改後都改為『老頑童』了。」鄭祥琳指出。

又如《射鵰》第28回，描寫君山丐幫大會，金庸後來刪去了郭靖以「降龍掌」推送簡長老鋼杖的描述，然而這一刪，卻將書中只出現一次的三招「降龍掌」招式也一併刪去了，因此台版以外的版本只找得到「降龍十八缺三掌」，唯台版是齊全的，最原初的版本。

鄭祥琳亦表示，此次時隔25年的改版，也是希望年輕一代讀者仍會對金庸的武俠作品感興趣，因此封面也告別了過去的「黃山圖」以及曾獲金鼎獎的設計師霍榮齡設計的「富春山居圖」，不再將一系列作品為單位，而是為每一部作品設定視覺精神，鄭祥琳說：「這也像是和作者的一種默契互動」對金迷而言，《射鵰》的「羽毛」、《神鵰》的「花」、《倚天屠龍記》的「火」，都隱藏著作品的意象密碼。

「永恆金庸．無限江湖」的改版計畫在嘖嘖平台發布集資預購，不到24小時集資金額已突破200萬，至13日已達標1212％。鄭祥琳表示，金庸過世後，遠流出版董事長王榮文亦取得了其私人物件如毛筆、家具等，希望未來在台成立金庸館供金迷紀念，而「修訂版」的改版，亦希望作為金庸百年的紀念之一。