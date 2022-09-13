大逆轉可能性低？桃園市長選戰四腳督競爭激烈，民進黨鄭運鵬陣營聲稱民調領先1個百分點，近日T台最新民調則顯示國民黨張善政領先9個百分點。前立委林郁方今(13日)在《大新聞大爆卦》節目指出，最終當選者只會贏3至5個百分點，張善政若能保持6個百分點以上的領先就可望獲勝，而要逆轉這樣的差距，由於民進黨在慈濟等爭議所受的傷害，對鄭運鵬來說並不容易。

林郁方表示，資源砸下去，有些離開的羊群會被找回來，但是不會全部找回來。張善政若持續保持領先9甚至僅6個百分點，最後就會贏。桃園四腳督各有山頭，選情很緊繃，所以最後當選的人贏第二名的人，少可能3個百分點，多可能也就只有5個百分點。

「情況應該會這樣子，因為雙方使出很大的力量打。」林郁方認為，鄭運鵬日前聲稱領先1個百分點，他舉如伊拉克戰爭等例子指出，如果說自己大贏，可能就是小贏；如果說小贏對方，可能就是小輸；如果打成平手的話，那大概真的是輸了。

林郁方指出，民進黨現在有這麼多問題，而這些問題沒有獲得解決，還繼續在產生傷害，包括慈濟這些問題。慈濟的人受到這麼多攻擊汙蔑，桃園的人會投票給鄭運鵬嗎？現在資訊傳播很快，大家都不是孤陋寡聞，很多人心裡已經做了決定，「會有很大的起伏？從台北、新北到桃園，我都不相信！」