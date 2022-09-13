人生難免遇到資金周轉不過來的情況，多數人會考慮和身邊的親朋好友借錢，不過星座運勢網站《摘星工廠》指出，對處女座、獅子座、金牛座來說，借錢是一個有損面子的事情，他們寧可咬緊牙關死撐過去，也不會輕易拉下臉去求人。

▍處女座

處女座個性內斂，容易感到不好意思，不論是好事還是壞事，只要涉及到內心深處，他們都不敢大方地表達出來。碰上荷包空空的情況，一般人都會羞於對人說，處女座更是逼著自己緊咬牙關，只能不斷地暗示自己，「撐過去就贏了」。

▍獅子座

像獅子座這種自尊心極強的星座，向來都覺得只能別人欠自己，自己不能欠別人。獅子座喜歡在人群面前展現自己的才華，分享自己生活過得多好，最怕被人小看，或被說是小氣鬼，他們也很容易打腫臉充胖子，沒錢也要擺出一副我不差錢的樣子，當然也拉不下臉去求人！

▍金牛座

金牛座沒錢吃飯也不隨便跟人借，不是因為好面子，而是不想跟人扯上財務糾葛，即使對方跟自己的關係再好，他們也會覺得很不自在，有點拿人手短，吃人嘴軟的感覺，更何況後續還有還錢的問題要處理！想到這裡怕麻煩、怕欠人情的金牛座早已頭痛劇烈，與其跟人借錢，還不如勒緊褲帶撐過去。