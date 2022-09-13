國民黨已故的前高市議長許崑源之女、新人許采蓁積極迎戰，今（13）日站上街頭拜票，希望給年輕人一個機會。（柯宗緯攝）

高市議員選舉前興苓選區，今年從6席減為5席，藍綠及無黨共8人參戰，競爭格外激烈，國民黨已故的前高市議長許崑源之女、新人許采蓁積極迎戰，今（13）日站上街頭拜票，希望給年輕人一個機會，讓她有機會接棒，完成父親未完成的任務。

「我是許采蓁，請給年輕人一個機會！」今天一大早就站在交通非常繁繁忙的中正二路與民族二路交岔路口，向正要上班的市民朋友問好、道聲早安，她不停揮手致意，時而彎下腰來躹躬謝謝，並說因颱風過境不時吹起陣陣強風，騎車開車都要小心，注意安全，也要注意防疫。

許采蓁強調，自己沒有豐厚的資源，也沒有大隊人馬與車隊，她站在一個簡易的板凳上，在兩名手持看牌競選團隊人員的陪同下，站在街頭不停的向過往的騎士、行人及汽車駕駛人打招呼，不少行人經過豎起大拇指喊出「加油！加油！」，為她加油打氣。

許采蓁提到，第8選區由於人口減少，今年市議員選舉從原來的6席減為5席，競爭格外激烈，她再次懇求過去支持疼惜她父親許崑源的鄉親，這次也能出來全力相挺，讓她有機會延續父親生前在地方上沒有完成的建設，也繼續為地方市民朋友爭取更好的福利與生活。