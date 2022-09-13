嘉義市警察局整修歷史建築「東門派出所」仍在施工中。（廖素慧攝）

嘉義市警察局整修歷史建築「東門派出所」施工公告。（廖素慧攝）

嘉義市警察局整修歷史建築「東門派出所」歷經11年未完工，經費約3158萬元，審計室認為未善盡職責、效能過低，市議員蔡永泉也認為行政效率不佳，市警局表示，因開挖到疑似所長宿舍遺構而停工、做調研，今年4月已重新開工，預計明年8月完工、年底啟用開放。

嘉義市審計室主任張玫玉13日到市議會簡報審核2021年市政執行成果時指出，嘉義市政府及警察局辦理歷史建築東門派出所辦公廳舍修復及再利用工程，經費3158萬餘元，預計修復3棟歷史建築物、新建1棟廁所等多項工程，卻僅完成派出所辦公室及警員宿舍共2棟建物，其餘未完工項逾1年10月仍未重新辦理發包。

還有文化局及警察局對東門派出所再利用管理的權責推諉未定，市府也未積極協調，以致雖已修復2棟歷史建物，仍閒置無法開放使用，未發揮效能。

蔡永泉也指出，市警局花3100多萬整修東門派出所至今11年，至今仍未完工、開放作為歷史建築讓民眾參觀，進出共和市場的民眾很多，常有民眾批評。

市警局表示，東門派出所是嘉義市僅存的日治時期警察機關建築，2010年公告歷史建築，2012年文化局委外調研，2016年辦理招標卻流標8次，2017年文化部提高補助經費後招標出去、開工，2018年因所長宿舍遺構而變更設計、終止工程契約。

2019年「派出所及員警宿舍」完工、驗收完成，2020年再向文化部申請新案補助，2021年獲文化部核定以「地方創生文化環境營造計畫」補助繼續修復所長宿舍、增建廁所、無障礙、景觀及消防設施。

市警局表示，獲補助後即辦理工作報告案、監造案及工程案共3項招標，屢次流標，今年2月3項招標案才發包，工程案4月已開工，預計2023年8月完工、12月全區開放使用。