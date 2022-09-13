宜縣府文化局今年特別邀請國寶級文學大師黃春明與蘭陽戲劇團合作，於9月24、25日下午2時30分，在宜蘭演藝廳展演。（吳佩蓉攝）

蘭陽戲劇團重新演繹《杜子春》。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府適逢蘭陽戲劇團創團30周年，為推廣戲曲文化，特別重現20年前經典劇《杜子春》。今（13日）下午邀請黃春明老師於「傾聽．黃春明的歌仔美學」講座，分享製作歌仔戲的心路歷程及對於傳統藝術的想法；縣長林姿妙表示，黃春明老師是宜蘭的寶、國家的寶，大家一起努力拚出宜蘭好文化。

宜縣府文化局今年特別邀請國寶級文學大師黃春明與蘭陽戲劇團合作，於9月24、25日下午2時30分，在宜蘭演藝廳各舉辦1場《杜子春》經典戲劇展演；因該劇在2002年首演時以奇幻故事內容及詩意呈現，用緊湊、張力十足的鋪陳方式演出，當時深受好評，還受邀至其他地區重演。

文化局遂於2022年戲曲節重新演繹《杜子春》，重現20年前經典劇，讓觀眾感受到有別於以往傳統歌仔戲的視覺享受，內容結合小說、詩詞、音樂、舞蹈與撕畫等，完全展現黃春明老師不同的藝術層面。文化局表示，購票請洽詢蘭陽戲劇團，電話03-9362542，或直接上OPENTIX兩廳院售票系統購買。

黃春明表示，宜蘭以文化立縣，且是歌仔戲的發源地，但反而沒甚麼成就，就想要自己創作出一鳴驚人的作品，無意中讀到唐人傳奇小說，從裡面其中一篇《杜子春》改寫而成。黃指出，這齣戲歷經20年，改變了演出表現及技巧方式，又重新在宜蘭演藝廳登台演出，非常感動。

林姿妙表示，黃春明老師是宜蘭的寶、國家的寶，雖然他已88歲了，但只要聊到有興趣的東西，就像18歲少年一樣侃侃而談；宜蘭是歌仔戲的發源地，是宜蘭人的光榮，一定要發揚光大，感謝國寶級老師用宜蘭人精神做出好的歌仔戲，對地方文化的推動不遺餘力，為宜蘭文學奉獻一生，大家共同努力拚出宜蘭好文化。