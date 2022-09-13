為預防高齡詐騙，保護客戶資產，遠東商銀積極響應主管機關推動安養信託政策，去年全面升級信託服務內容，為高齡者量身打造「遠銀樂齡安養信託」，並於金管會主辦的「信託2.0計畫評鑑」中榮獲「安養信託獎」B組第一名，優良績效備受高度肯定。

遠東商銀表示，台灣詐騙事件頻傳，引起社會高度關注，根據警政署統計，高齡詐騙有逐年增加趨勢，該行近三年靠著第一線行員敏銳觀察力與高度機警SOP流程，成功阻攔近40起高額詐騙金額的案件，防堵疑似遭詐騙案件累計金額逾3,000萬元，不過詐騙手法不斷推陳出新，依舊防不勝防，除平時提高警覺，以信託保護個人資產更是有效方式。

遠東商銀指出，該行以政府為長者提供「經濟安全、健康維護、生活照顧、社會參與」四大面向的福利措施為基礎，積極推動「樂齡安養信託」，主打「富、享、身、心」四大主軸，運用遠東商銀財富管理專業協助客戶有效規畫及管理資產、結合遠東集團生態圈，提供長者量身訂做的照護資源及促進心靈健康服務外，並積極與異業進行合作，不斷強化全方位信託服務，滿足高齡化社會客戶的各式需求。

遠東商銀強調，期盼以信託服務解決客戶在高齡化社會可能面對的困境，打造更多元的高齡信託服務生態圈，並積極投入公益活動、關懷弱勢族群，實踐普惠金融精神。該行長年推動公益永續的成果，未來將秉持金融專業與永續發展精神，發揮企業社會影響力，並結合「富、享、身、心」四大主軸，持續發揚信託觀念，期待提供高齡者更加幸福快樂的安養信託。