適逢台新30周年，智能客服Rose今年6月再改版，優化使用者介面以滿足無障礙需求，並於近日正式取得無障礙網路空間標章認證，為金融業首家取得標章的智能客服。

台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟表示，數位金融服務的便利性、親和力，不應受介面限制而打折，隨Rose改版升級，各族群用戶都能更加便利地享受完整的客戶服務，同時，台新未來也將持續增加設置無障礙ATM，積極實現普惠金融，往無障礙、友善的金融環境再邁進一步。

為落實公平待客及金融友善服務，台新銀行逾4,200台ATM使用規格皆符合輪椅族民眾需求，並提供無障礙操作模式，僅靠ATM鍵盤仍可輕鬆完成交易，不受觸控螢幕高度限制。同時更於全台101家分行與部分便利商店，設置逾百台的視障同胞專用ATM，提供點字說明手冊輔助操作，視障使用者透過專屬語音操作介面，也能便利完成各項ATM功能操作。

數位金融領域方面，台新銀行同樣致力照顧用戶的多元需求。黃天麟說明，今年智能客服Rose率先因應網站無障礙規範2.0，進行使用者介面（User Interface，UI）改版，領先同業取得官方無障礙網路空間標章認證，讓視障、年長者等族群也能完整體驗完善的客服功能。使用者也可根據自身需求調整與Rose對話的字體大小，並透過新增的金融友善服務專區、帳務查詢快捷鍵與真人文字客服等功能，獲得無障礙的親和服務。

黃天麟強調，透過智能客服Rose，使用者除了能諮詢全銀行業務，也能獲得一站式帳務查詢服務，今年6月起，透過OTP簡訊完成身分驗證機制後，用戶還可直接查詢台／外幣活存餘額、近期交易明細、貸款應繳金額等資訊，在兼顧帳戶安全性前提下，金融友善服務再升級。自OTP簡訊認證機制上線以來，客戶透過Rose進行帳務查詢的使用量較未上線前大幅成長逾61％，顯著反映客戶對於新服務的使用體驗的肯定。

台新銀行指出，智能客服Rose整合多項銀行自有管道與社群平台，民眾進入台新官網、行動銀行、Line官方帳號、Facebook優惠市集等，皆能看到Rose的親切身影。Rose可即時提供用戶專業金融知識，並進行問題回覆，幫助省去等待電話客服轉接的時間，亦能體驗如真人般的互動式文字對談。台新銀行將以客戶需求為導向，持續優化各項功能，提供更有溫度、更友善的金融服務，戮力成為客戶的智慧好夥伴。