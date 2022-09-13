此前大陸復星集團接連大手筆減持旗下資產引發關注，如今市場再傳出北京國資委要求北京市管企業，梳理與復星集團的合作情況，並且判斷合作風險。復星集團董事長郭廣昌最新在13日下午表示，已結束海外幾個月行程，返回上海，始終掛念著國內的業務。

綜合陸港媒體報導，傳北京市企業收到北京國資委通知，梳理與復星集團的合作情況，並且遞交書面報告。

對此，陸媒引述復星回應稱，經向北京國資委問詢，獲悉調研是北京市國資委系統日常資訊搜集工作，沒有任何針對性。復星在北京各項業務發展正常。在當前總體環境復雜多變的背景下，依舊保持穩健和韌勁，各項業務平穩運行。

郭廣昌13日下午也在微博上發表，剛剛結束了海外幾個月的差旅行程，所幸趕在颱風梅花之前回到上海，這兩天正在按照防疫要求進行隔離。

郭廣昌表示，中國永遠是復星最重要的根據地。不論在海外還是在隔離期間，我都始終心繫著國內的業務。未來希望復星能在深耕中國的同時，實現全球化生態中的相互賦能和高速成長。