SEMI執委會副主席、日月光半導體執行長吳田玉今以視訊在展前記者會進行演講。（陳柔蓁攝）

SEMI執委會副主席、日月光半導體執行長吳田玉今（13）日對台灣半導體行業未來20年的發展，拋出三個問題：一、美國進行半導體計畫經濟，完全工業自主的台灣要如何因應，二、1984年起台積電、日月光都是單打獨鬥，國內半導體產業如何一起更上一層樓、找到更大商機，三、如何選擇適合台灣生態的半導體生意，比如第三代半導體、矽光子、智慧製造、綠能零碳排的材料、設備、軟體配套產業。

吳田玉在半導體展會台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan 2022）展前記者會指出，台灣今年半導體產值4.8兆、年增19％，規模超過全球任何地區，是過去的豐碩成果。

吳田玉認為，過去40年非常明顯的三個特色是，一、全球化，能夠截長補短（CREATE GREAT VALUE FOR GREAT NUMBER），二、經濟效率產生群聚規模，三、產業鏈同步升級才能造就創新價值極大化。

目前半導體由庫存反映出景氣問題，帶來是否過度擴張的憂慮，吳田玉舉Y2K時期為例，1999年半導體成長率高達31％，半導體產值首度超過2000億美金，但也帶來過度投資的後遺症，2001年景氣非常辛苦，那時台灣半導體地位還不是舉足輕重，後來也出現智慧手機取代MOTOROLA、NOKIA，中國崛起，全球化三大趨勢。

吳田玉指出，半導體未來十年轉型期，叢林法則並無改變，但適者生存的條件多加一項「區域政治」，這種區域政治是求一個競爭公平性和國家利益受正當保護，有不可預測性高、不一定遵循傳統思維、有利益衝突三大特色；如何在利益衝突的變動中取得平衡、創造多贏。