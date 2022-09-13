勤益科大冷凍空調系師生協助太平區農民解決荔枝產銷問題。(林欣儀攝)

勤益科大資訊工程系教授林宗宏帶領學生了解農民問題，協助信義農民建置智慧溫室達到有效管理，讓產量提升2倍。(林欣儀攝)

勤益科大機械系師生研發菇類自動化剪柄等多項設備，解決新社香菇產業人力不足問題。(林欣儀攝)

響應教育部大學社會責任實踐計畫，國立勤益科技大學成立「USR推動辦公室」，各系所深入地方、了解農民需求，協助解決台中太平荔枝產銷、新社區菇農人力不足，及南投信義鄉農民田間管理等問題，13日舉辦成果發布，連教育部技職司長楊玉惠認為，勤益的計畫非常棒，大家都看到具體成果。

勤益科大投入USR深耕已5年，校長陳文淵表示，大學社會責任的精神是以人為本、挖掘在地需求，並要走出校門、與社會共好；勤益成立USR推動辦公室，宣示未來將強化產官學三方合作，透過辦公室的LOGO意象，盼呈現大學、社會與責任的永續概念。

以新社區的香菇產業為例，勤益科大機械系師生深入新社、了解農民需求，協助開發太空包振動機、太空包分離機、菇類自動化剪柄等多項設備，不但降低該產業人力需求、提升產量，還解決生產後的廢棄物問題。當地菇農就說，以自動化剪柄機來說，原本一袋香菇要花30至40分鐘的人工，現在5至10分鐘就解決，不但效率高且品質好。

而荔枝是太平區重要農產，無奈水果採收後無法久放，冷凍空調系教授許智能說，為了充分利用荔枝的落果，透過技術將其冷凍後，可在農閒時間分別製作成果乾、荔枝風味氣泡飲或荔枝霜淇淋，不但增加農民收益，還能將果核、果殼磨粉後再利用，達到0汙染。

此外，信義鄉原住民栽種彩椒、番茄，近幾年遇到田間管理問題，資訊工程系教授林宗宏帶領學生了解農民問題，協助建置智慧溫室並建立物聯網設備，農民透過手機就能掌握田間狀況，並適時管理光線、濕度與溫度等，藉此讓作物產期從原本1年採收4個月，延長到8個月以上，產值得以提升2倍。