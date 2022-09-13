林父稱不知兒子去試車，也提到兒子本身就有一台車，強調兒子18歲就開始開車、技術不錯，懷疑車輛暴衝又天雨路滑釀禍。(蔡依珍攝)

林姓夫妻昨晚和車行老闆3人同坐BMW M3試車，豈料林男竟在桃園市八德區自撞路樹，導致他和副駕的老闆殞命、後座妻子雙腳骨折送醫，檢警13日相驗林男遺體，林父稱不知兒子去試車，也提到兒子本身就有一台車，強調兒子18歲就開始開車、技術不錯，懷疑車輛暴衝又天雨路滑釀禍。

林姓夫妻與車行老闆12日晚同搭BMW M3上路試車，在八德區東勇北路自撞，儀錶板車速停在140公里，林姓駕駛與林姓老闆傷重不治、林妻雙腳骨折被送進加護病房。桃檢警下午在桃園殯儀館相驗林姓駕駛遺體，林姓車行老闆則送板橋殯儀館由新北檢方代驗。

林男父親相驗完後表示，兒子從事安裝鋁門窗，結婚已3、4年，本身就有一台車，平常也沒有開快車，昨晚並不知道兒子和媳婦要去試車，只知道要去「拿東西」。

林父說，兒子18歲就開始開車，現在已經31歲，開車技術不錯，從監視畫面看到車輛出事前有亮煞車燈，懷疑是天雨路滑，車輛失控暴衝釀禍。