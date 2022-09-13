新學期剛開始，為了幫助學生緩解焦慮情緒，更快融入校園生活，新北市立圖書館三峽北大分館規畫「小小愛書人」親子假日閱讀活動，邀請幼教專家、心理師、職能治療師、以及復健師等專家，教導如何陪伴孩子閱讀，幫助其快速適應學校生活。

新北市立圖書館長王錦華表示，閱讀可以舒緩孩子的焦慮，課業難度提高後，父母也可陪孩子一起閱讀，增加面對課業的信心，還可以培養孩子的穩定性和耐性，三峽北大分館利用周末推出適合全家參與的親子閱讀活動，讓假日成為家庭閱讀日，全家共讀成長。

新北市立圖書館指出，三峽北大分館「小小愛書人」親子假日閱讀活動，9月18日(日)「閱讀愛動手」，透過繪本故事，結合有趣的帶動唱與手作DIY，激發孩子的靈感與創意，帶大小朋友快樂閱讀；10月1日(六)「情緒繪本－玩玩畫畫」，邀請心理師吳子銳將透過親子共讀與藝術創作，幫助孩子培養正向的情緒管理。

另外，10月15日(六)「親子溝通有愛無礙—育一個快樂的孩子」有陽光天使職能治療兒童發展關懷聯盟執行長呂忠益協助家長了解孩子是否有過動傾向，透過適當的閱讀改善症狀，同時創造雙贏的親子溝通；10月30日(日) 「如何透過日常生活提升專注—閱讀陪伴孩子一起長大」永康診所復健科醫師陳俊宇將告訴父母如何陪伴孩子閱讀，透過繪本閱讀，結合日常生活中的互動，提升孩子的專注力。活動即日起報名，詳情可至新北市立圖書館網站查詢（https://www.library.ntpc.gov.tw/）。