勤業眾信聯合會計師事務所13日攜手Google Cloud舉辦「科技x治理x人才：數位轉型全面啟動」數位論壇，提供台灣企業數位科技的全方位ESG解決方案。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢表示，企業進行數位轉型是需要全盤性的策略規畫以及多部門間合作推動，企業領導者對永續經營的願景、轉型的決心與投入、以及管理階層的執行能力，將是決定企業是否有可永續經營的成功與否之關鍵。

柯志賢也指出，現今企業在數位轉型的過程中，無論是管理階層甚至董事會均應開始重視經營策略與科技之間的關聯，同時也須關注企業在治理數位化與數位人才培育等多元策略面相的整合，以貫徹全面性的數位轉型達成企業永續經營之最終目標。

Google Cloud 台灣總經理謝良承指出，受氣候變遷帶來的自然災害影響，以及近年來企業管理永續發展供應鏈和減少碳排放的複雜度，已喚醒企業對於永續性與環境影響的重視。過去五年，企業大多著重於數位轉型相關之題目，如今則是轉向如何用雙軸轉型通往持續創新與永續運營。

根據Google觀察，台灣的企業已經意識到永續發展的重要性，唯企業必須因應國際趨勢加速數位轉型，隨各產業邁向以消費者和客戶為中心的轉型之路，企業的組織、文化、人才、心態、流程和技術架構都需要轉型，並利用數位科技而達到商業目的及永續發展。Google Cloud將帶來「數位轉型」與「淨零轉型」雙引擎驅力，持續轉動台灣。

中華公司治理協會理事長陳清祥表示，近年「因應數位轉型」與「ESG」是全球及台灣企業最迫切的兩大課題。數位科技不僅能達成數位轉型，帶領企業產品及服務升級、商業模式轉變，亦能協助企業邁向ESG治理目標。兩者能否落實，考驗著企業的執行力，更挑戰企業能否雙效合一的雙軸轉型。要實踐數位轉型，經營團隊在數位轉型願景、策略發展規畫、組織結構調整、 企業文化重塑、及人才培育精進等多方面，都要以創新思維，透過跨部門跨領域的溝通整合。

勤業眾信聯合會計師事務所數位轉型服務負責人溫紹群資深執行副總經理指出，數位轉型既是企業保持核心競爭力的關鍵，也是實現ESG目標的重要推手，更是近年成為企業首要發展與投資的重點領域之一，也進而受到董事會的高度重視。董事會必須與經營團隊共同評估重大科技或數位轉型投資所對企也所創造之價值，除符合策略目標外，也應監督潛在風險、因應對策與執行成果。

根據Deloitte對全球企業董事的調查顯示，董事會首要關注的數位轉型議題包含「數據治理驅動生態圈、數位安全暨人才發展、雲服務評估與推動、ESG雙軸轉型」等四大議題。

台灣科技大學資訊管理系特聘教授盧希鵬表示，這波數位轉型主要以網路科技為主，具備「網路思維」成為關鍵。 所謂「網路思維」即是節點、連結、與結構洞。 企業必須以成為網路型組織與培養網路型人才為目標，而其中的關鍵在於「生態、開放、與共贏」。

國泰金控數位數據暨科技發展中心副總經理梁明喬指出，國泰金控致力推動數位轉型，2016年成立數位數據暨科技發展中心，以「數位、數據、技術」三大主軸打造數據驅動文化，並透過創新科技應用在各種數位產品與服務上，此外以組織創新、人才培育為基礎，重視員工職能發展及工作體驗，形塑自主學習文化、強化員工專業技能。

邁入60周年，國泰金控將秉持「你比你想的勇敢」集團轉型精神，持續擴大金融科技創新應用，結合集團重點業務與趨勢，並兼顧永續與獲利之經營模式，目標成為以金融為核心的科技公司。

Google Cloud台灣技術副總經理林書平指出，Google自2007年已實現碳中和，也是全球最大的可再生能源採購商，並期望在2030年前達成所有Google辦公室與資料中心能全天候採用無碳能源，實現無碳願景Google對於永續發展的承諾。

除提供100％潔淨能源與高效率的資料中心，Google Cloud也能執行跨區域、跨時段、跨資料中心的運算轉換以提升再生能源使用效率，並提供多雲端功能、以及機器學習和AI整合功能，幫助企業簡化分析工作並減少過程中不必要的能源消耗。

勤業眾信聯合會計師事務所風險諮詢服務資深執行副總經理林彥良表示，企業轉型是所有企業提升競爭優勢與追求永續發展的必經之路，自2015年開始，數位轉型成為企業轉型的核心發展目標。然而，隨著與日俱增的網路攻擊活動，以及地緣政治延伸的國家級網路安全威脅，使得企業在數位轉型的道路上，面臨更大的網路安全風險。

林彥良建議，企業應重新審視多雲混合的雲端安全治理架構、雲地混合安全架構配置及資安人才養成等議題，由對組織內部人員，乃至組織外部的服務供應商，建立良善的溝通、責任分工及監督管理機制，將「網路安全」視為企業的重要資產與核心競爭力，進一步納入企業轉型發展藍圖中，使網路安全成為企業品牌價值的重要投資，以在擁抱數位轉型的過程中，贏得客戶和業務合作夥伴的信任。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司專案協理楊之奇指出，企業在面對數位轉型時，藉由對標國際標準來做為擘劃數位藍圖也是可以參考的途徑之一，如近年來世界經濟論壇（World Economic Forum）所推動的低碳轉型「燈塔工廠」認證便是其中一例。WEF所定義的燈塔工廠須具備工業4.0（4IR）的工業革命技術，提高效率與生產力同時，也與環境管理相結合致力於在提升工廠價值，亦藉由科技的力量對環境永續盡一份心力。