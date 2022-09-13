在梅花颱風外圍環流影響下，2022 法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽今天依然順利完成兩回合比賽，打完第一回合落後領先者1桿的TLPGA新力軍林怡潓，今天靠擅長的切球短桿進帳兩記博蒂，最後繳出全場最佳之高於標準桿1桿的73桿，總桿146桿後來居上拿下個人職業首冠，保持這場比賽連續多年來最後奪冠選手都是首次在職業賽封后的優良傳統。

出身台中國際球場的林怡潓今年5月初才取得TLPGA的會員資格，之後的5場職業賽最佳成績是6月初南寳TLPGA傳承賽的並列第11名。昨天完成首輪比賽後她以73桿、1桿之差緊追在領先的陳宇茹、石澄璇與張瑄屏之後。

今天早上大溪球場雖然天氣相當不穩定，時而颳起強風、時而下起陣雨，但林怡潓風雨生信心，第6洞利用精準的鐵桿把球放在洞口附近，先射下小鳥；第17洞第2桿她更是把小白球切至洞口旁，再進帳一鳥，另外全天只吞下3記柏忌，以73桿作收，兩天總桿146桿(+2)，順利拿下職業生涯首冠。

目前在台灣體育大學攻讀競技運動學系碩士學位的林怡潓賽後喜不自勝地表示，這場比賽「我的鐵桿很穩定，今天前9洞鐵桿雖然有點小失誤，但切球與推桿都有救回來。打完第一輪雖然只落後1桿，但我並沒有想太多，今天只想好好把握每一桿，該救回來的球，都有救到。」

本週法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽林怡潓能夠順利在職業賽開胡，她歸功於「心態比較放鬆，得失心沒有之前那麼高；後續還有兩場公開賽，因此我只要求自己要穩定發揮，沒有給自己太大的壓力。」

另一方面，「宜蘭球后」石澄璇今天前9洞狀況較多，吞下4柏忌，最後以76桿收尾，總桿148桿，名列第二。她表示：「今天鐵桿打得比較歪，前九洞都在救球，另外由於天候關係球場比較溼，果嶺推桿也都推短了。」

陳宇茹今天表現也不如首日理想，只打出77桿，終場以149桿名列第三。年底仍計劃參加韓巡賽明年資格考試的她賽後表示：「很久沒在颱風天候下打球，因此能打出這個成績，感覺還不錯。」對於與三位業餘小將同組比賽，陳宇茹透露業餘小將們表現都相當不錯，她也自我解嘲說：「她們比賽過程中聊天我好像搭不太上話，感覺自己老了，有一點點代溝。」