傳聞陸委會可能出售「澳門國父紀念館」，引發藍營人士不滿，對此，民進黨立委林俊憲今（13日）表示，既然無法管理還不如在被沒收前出售，想法還可以再討論，但國民黨出來抗議他就覺得很可笑了。

林俊憲今（13日）透過臉書表示，許多人可能不知道，澳門也有個「國父紀念館」，是當年孫中山的故居，一直以來都由陸委會管理。不過近年來中國刁難我國駐港澳人員，不簽「一中承諾書」就不發給簽證，政府當然不可能接受，既然無法管理還不如在被沒收前出售，想法還可以再討論。

他說，港澳這兩地過去由於特殊法律地位，是少數台灣可以在中國境內派駐代表的地方。不過隨著2019年港區國安法通過，港澳特殊性已經蕩然無存，逐漸成為中國內地的一部分，甚至港澳條例在國內都出現存廢之爭，研議賣掉「國父紀念館」只不過是在這大背景下的一個小事件罷了，改變兩岸現狀和港澳地位的是對岸。

林俊憲表示，前幾年曾提出「國父陵園管理委員會組織條例」廢止案，畢竟南京中山陵早就「淪陷」了，這條法律沒有任何現實意義。無能敗退台灣、丟掉整個中國，既然要說「管不好就不管」，那中山陵國民黨怎麼不去管管？南京總統府怎麼不去管管？「人在台灣對自己丟的東西無能狂怒，不止我們看了很可憐，對岸恐怕也是這樣想。」

他指出，在中國的歷史敘事中，依舊把孫中山視作「革命先驅」，有關的文物遺址還是保護得相當不錯，連國民黨時代的各類遺址也維護當做觀光景點開放。這本來就不是屬於我們的歷史記憶，是他們的、是國民黨的，既然那麼想看，飛去中國買張門票就可以進去，不要對台灣人情緒勒索，70多年了，已經夠了。