已故英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）兩位金孫威廉、哈利這幾天也相繼發聲明以示致敬，字裡行間透露出沉重又悲痛的心情，永懷她一生樹立的典範。繼承新頭銜「威爾斯親王」的威廉王子更分享童年記憶，稱女王的貼心舉動至今仍難忘。

綜合外媒報導，女王小時候曾定居蘇格蘭很長一段時間，每年夏天都會赴巴摩拉城堡（Balmoral Castle）度假，那是一個廣闊又放鬆的地方，在那裡她會盡情的騎馬、散步，做自己熱愛的運動；長孫威爾斯親王2016年接受獨立電視台ITV Hub的採訪，公開女王與孫子們私下有著特殊的情感連結，表示「在蘇格蘭的日子，她總會在每位王室成員的房間準備小禮物或其他東西，每次去或離開都會有特別的驚喜，我認為這代表對家人們的愛…」

10日發布的悼文提到，「我失去了一位奶奶，為她的離開感到悲傷，同時卻也非常感激，在我第5個十年裡，我從她身上得到智慧與保證。我知道這一天終會到來，但還需要一段時間感受沒有奶奶的生活…」

此外，外界也相當好奇，女王的離開身為父親的威廉是如何陪伴王室3萌娃度過，據一位學校老師伊萊恩(Elaine Gee)的說法，稱「他正在努力讓自己看起來正常」。談到喬治王子（Prince George）、夏綠蒂公主（Princess Charlotte）以及最小的路易王子（Prince Louis），校方也盡量為他們的學習保持連貫性，就像父母一樣，保持一切正常。