為幫助中高齡勞工就業，同時鼓勵企業持續僱用屆齡退休在職員工，勞動部推動「繼續僱用高齡者補助計畫」，每雇用1人、即發給薪資補助最高25.8萬元，勞動力發展署中彰投分署指出，從該計畫推動至今，中部地區已有200家企業提出申請，有近600名中高齡、高齡勞工因得以繼續留在職場任職。

中彰投分署長劉邦棟說，申請「繼續僱用高齡者補助計畫」的廠商，在中彰投地區以製造業最多、其次為服務業；如果企業在2023年願意繼續雇用超過65歲以上勞工，且人數達勞工總人數的30％、雇用期間薪資高於原薪資且時間超過6個月，每雇用1名高齡勞工，雇主在前半年每月可獲補助1.3萬元，第7至18個月每月可補助1.5萬，最高獲補助達25.8萬。

中彰投分署舉弘裕企業股份有限公司為例，該公司主要生產袋材、成衣用布、醫療紡織品等，設立至今已50年、員工數近500人，公司內常可見到三代同堂、夫妻檔、親子檔、手足檔的員工，同事間相處宛如個大家庭，且該公司照顧高齡員工不遺餘力，目前光是中高齡、高齡員工數就達216人，形成友善職場環境。