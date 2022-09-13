中秋連續假期結束，美式賣場好市多（Costco）販售的香港某知名月餅價格一路向下調整，引起網路上熱烈討論，而日前卻有人發文抱怨，購入該品牌知名的流心奶黃月餅，不但沒「流心」還出現空心的情況，質疑廠商偷工減料。對此，就有一名專精烘焙的網友點出了「流心」消失的真正原因。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文抱怨，表示他上月底在好市多購入了兩盒一組的流心奶黃月餅，共要價2249元，經折扣250元後減為1999元，並附上發票明細為證，而其中一盒他做為中秋禮盒送出，另一盒則在近日拆封，想自己大快朵頤一番，沒想到才咬了一口就讓他當場氣炸。

網友表示，自己買了兩盒一組的月餅，一盒送人，另一盒自己享用。（圖／翻攝自FB Costco好市多 商品經驗老實說）

從原PO分享的照片可見，被咬了一口的月餅中心出現一個小空洞，並沒有廣告上誘人可口的「流心」，讓原PO質疑，究竟是月餅師傅技術不好，還是有偷工減料的可能性，「要不是我一盒已經送人，絕對拿去退貨，什麼爛東西？」更表示未來拒絕再買這款月餅。

許多網友看到照片都覺得傻眼，紛紛留言，「流沙怎沒有沙…」、「還買到原價更氣，下殺799的」、「空心的月餅彷彿被掏空的荷包」、「還好貧窮限制了我的行動」，不過也有專精烘焙的網友出面解釋：「其實你以為的流心，只是充滿油脂的內餡，放久了油被餅皮充分吸收，就只剩脫油的內餡跟更油的餅皮」。