SEMICON Taiwan 2022 國際半導體展將於明（14）日登場，吸引700家國內外廠商參與，共推出2450個展覽攤位，規模是27年來最大。

SEMI國際半導體產業協會2022年中市場報告，受惠於半導體廠積極擴充產能，全球半導體設備市場規模今年將達1175億美元，其中台灣繼2019年後，再度成為全球最大設備採購市場，首次突破300億美元大關，預計至2023年將持續蟬聯半導體設備市場寶座。2022年半導體材料市場預計將成長8.6 ％，創下698 億美元市場規模新高；台灣則以9.9％的成長力道，推升市場規模達161.7 億美元，持續蟬聯全球半導體材料市場寶座。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸在今（13）日舉行展前記者會表示：「雖因通膨持續升溫、俄烏戰事、地緣政治等因素影響，全球經濟景氣近期呈現緊縮狀態，然受惠於新興科技之演進，汽車、無線通訊以及運算與資料儲存等應用，將持續帶動半導體需求成長。台灣半導體產業持續深耕先進技術近年來亦多有突破，我們對產業的長期發展動能仍深具信心。SEMICON Taiwan除了匯聚全球廠商、人才技術和提供最新產業深度資訊，更是臺灣最國際化且唯一的半導體專業展會，多年來持續協助台灣及全球業者開創更多市場新商機。今年展會規模創下27年來新高，不僅凸顯臺灣產業動態備受全球關注，也彰顯臺灣在全球半導體產業中舉足輕重的重要夥伴地位。」

國家發展委員會主任委員龔明鑫指出：「近年在供應鏈緊繃的情況下，臺灣半導體因具備完整產業鏈，更加突顯在全球經濟中的價值以及於晶片製造上的關鍵地位。在此利基之下，政府加速推動國內產業轉型升級，以促進台灣與國際間的連結與合作；在半導體相關的新興領域方面，也持續推進電動車、太空通訊等產業發展，可預見未來十年內，台灣製造的供應鏈轉型將成為全球產業的關鍵動能。」

日月光半導體執行長暨 SEMI 全球董事會副主席吳田玉表示：「半導體是全球經濟體的一部份，隨著時空環境變遷，全球半導體價值與需求會加速成長。適者生存的叢林法則並無改變，但生存條件多加一項：區域政治；如何在利益衝突中取得平衡、創造雙贏，需要更多經營智慧。臺灣在製造及設計領域有代表性及制高點，面對未來的挑戰，需利用臺灣的強項，策略性的帶動各廠商跨領域合作，來面對下一波的競爭與商機。」

環球晶圓集團董事長暨執行長暨SEMI 全球董事會董事徐秀蘭認為：「近年提倡的國際淨零排放政策將推升電動車需求，加速布建基礎充電設施與帶動化合物半導體需求快速提升。展望未來，期許政府整合產業力量打造化合物半導體功率元件生態系，讓已具有競爭優勢的台灣半導體產業，向新興化合物半導體領域延伸發展，以接軌即將到來的電動車與淨零排放綠色科技的黃金時代。」

美光企業副總裁暨臺灣美光董事長盧東暉表示：「記憶體是半導體製造的前沿，更是推動功能強大的5G智慧手機到以人工智慧為基礎的雲端服務等創新應用的核心。從這些長期需求來看，記憶體市場規模可望於2030年翻倍。美光在臺灣量產DRAM對我們在記憶體市場的領導地位相當關鍵，美光也將持續在臺灣投資技術、永續製造、人才，並回饋當地社群。」