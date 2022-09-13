「創新號」只提供8人座，每位乘客都有自己的專屬按摩座椅。（陳祐誠攝）

「創新號」乘客座位旁，有專門擺放酒杯的設計。（陳祐誠攝）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

「創新號」採用個人按摩椅，配備觸控式平板電視。（陳祐誠攝）

「創新號」吧台提供手沖咖啡與紅酒喝到飽。（陳祐誠攝）

鼎運旅遊集團看好國內高端旅遊商機，斥資2000萬元打造全球首輛8人座頭等艙級豪華遊覽車，座椅採用個人按摩椅，配備觸控式平板電視，車上吧台提供手沖咖啡與紅酒喝到飽，3天行程每人要價6到8萬元，儘管還未正式上路啟用，但訂單已排到年底，市場詢問度熱烈。

鼎運旅遊集團跨足旅行社、遊覽車、旅宿業等領域，2018年搶先推出歐系個人影音配備的豪華尊巴士，得到市場正面評價，集團於是繼續打造新車，這次斥資2000萬元、花了近1000個日子，終於讓最新的頭等艙級豪華遊覽車「創新號」亮相。

鼎運集團董事長陳怡璇表示，「創新號」使用8輪底盤、瑞典國寶VOLVO B11R環保節能遊覽車，車子開起來更穩固，車體打造起跳價就要1000萬元，加上車內配備都採用高規格，又花了1000萬元，但絕對帶給消費者更好的住宿、餐飲、交通、服務及安全體驗。

陳怡璇說，「創新號」車內配備經過精心挑選，包括個人按摩座椅、觸控式平板電視、酒吧台、紅酒櫃、帝瓦雷（Devialet）精品音響、奧地利史特勞斯（Strass）水晶安全握把、高級化妝間、豪華地毯等，可說是移動式總統套房。

陳怡璇指出，出車1天，含司機、隨車服務人員等開價5萬元，3天行程每人要價6萬至8萬元，絕對給客人無微不至的享受，未來將朝向高端旅遊發展，並打造更多豪華遊覽車。

陳怡璇強調，產業要做差異化，否則大家推出的產品都差不多，而遊覽車則可以讓大家看到明顯差異。

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