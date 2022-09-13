太陽能光電施工造成雲林縣口湖鄉尖山大排破損，縣府勒令停工進行勘災。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

茂正能源公司於雲林縣口湖鄉台糖宜梧農場林地設置太陽能發電場，本月7日因施工不慎，造成尖山大排破損滲水，排水流往鄰近村落出現淹積水情況，13日雲林縣政府前往勘災，要求施工廠商先行抽水排除淹積水，再展開後續修復工作，並依規定追究相關責任。

茂正能源近期於基地內施工，以串聯尖山大排兩側場域線路，採用潛盾工法試挖時，造成尖山大排破損，水流由潛盾鑽掘涵管宣泄而出，導致尖山大排旁施工基地及臨側農田淹積水，雲林縣政府本月7日接獲民眾通報尖山大排破損漏水，馬上通知搶修險廠商趕往現場。

雲林縣長張麗善13日前往現場勘災，表示能源公司因施工造成尖山大排破損，讓民眾生命財產受到威脅，很多鄉親都到現場陳情，能源公司並未向縣府水利處申請施工，也未作好風險評估，縣府因此勒令停工並開罰，並請技士進行風險評估與搶救規畫，縣府會站在溝通與監督的立場，確保鄉親權益。

縣水利處說，接獲民眾通報大排破損滲水，已協同口湖鄉公所進行緊急搶修，目前滲水情況已止住，後續會先排除淹積水查看損害情形，第1階段要求廠商先停工，完成修復工作，第2階段根據施作方式，依程序提出復工計畫，審核通過後才可施作，並舉行說明會讓民眾了解施作內容。

地方民眾強調，能源公司的施工不慎已危及大家的生活，要求台糖宜梧農場林地設置太陽能發電場工程應全面停工；全面檢修尖山大排堤岸及周邊道路；復工須經村民同意；施工單位應提出災損賠償或補償基金。