貝里斯獨立41周年獨立紀念日暨貝里斯文化月開幕」慶祝酒會13日舉行，貝里斯駐中華民國大使碧坎蒂（Candice Pitts）表示，貝里斯持續會在各種國際組織及場合為中華民國發聲，並堅決反對任何對台的侵略行為。（范揚光攝）

「貝里斯獨立41周年獨立紀念日暨貝里斯文化月開幕」慶祝酒會13日舉行，會場並播放貝里斯總理布里仙紐（John Briceno）預錄的慶祝賀詞。（范揚光攝）

「貝里斯獨立41周年獨立紀念日暨貝里斯文化月開幕」慶祝酒會13日舉行，貝里斯駐中華民國大使碧坎蒂（Candice Pitts，左起）為副總統賴清德導覽繪畫作品。（范揚光攝）

「貝里斯獨立41周年獨立紀念日暨貝里斯文化月開幕」慶祝酒會13日舉行，並展出以台貝文化共融為主題的畫作。（范揚光攝）

「貝里斯獨立41周年獨立紀念日暨貝里斯文化月開幕」慶祝酒會13日舉行，並展出以台貝文化共融為主題的畫作，吸引不少目光。（范揚光攝）

「貝里斯獨立41周年獨立紀念日暨貝里斯文化月開幕」慶祝酒會13日在萬華剝皮寮歷史街區登場，副總統賴清德、雙方外交官及外交使節代表在貝里斯駐中華民國大使碧坎蒂（Candice Pitts）邀請下出席盛會。

慶祝活動中，2名貝里斯留學生以傳統舞蹈作為開場，獲得熱烈掌聲；接著會場奏起兩國國歌。碧坎蒂致詞時強調，兩國是建交33年的堅定盟友，貝里斯除了持續在各種國際組織及場合為中華民國發聲，也堅決反對任何對台的侵略行為。賴清德隨後致詞稱讚，兩國長期在各方面的合作成果豐碩，也回憶貝里斯總理布里仙紐（John Briceno）今年3月訪台時，特地應邀前往老家台南參觀的往事。賴清德同時引用貝里

斯獨立41周年「英勇無畏、驕傲堅強」的慶祝口號，重申蔡英文總統捍衛我國主權與國家安全的信念。

兩人致詞完畢後，出席貴賓紛紛舉杯，恭祝兩國友誼長存、國運昌隆。外交部說，在本屆文化月活動中，貝里斯駐中華民國大使館特地邀請當地10位藝術家，以台貝文化共融為主題，創作出10幅精彩畫作，讓人一窺兩國文化交流的火花。