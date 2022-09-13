民進黨台北市長候選人陳時中話題不斷，除了衛福部長任內的疫苗採購爭議外，今(13日)又爆出吃滷肉飯貼文涉及盜圖。宅神朱學恒在《新聞大白話》節目指出，陳時中美食活動沒有帶專業攝影官隨行，而出包的文宣組長又是自己兒子，整個團隊裡充斥做事不牢靠的政二代，別說當市長的管理能力令人質疑，就連眼前的競選團隊都螺絲鬆到難以運作。

朱學恒表示，隨行攝影官，人家吃東西你跟著吃？沒有的事，東西上來先定格拍，之後拉背拍，吃的時候再不停抓角度。如果這個攝影是個有經驗的人，而不是某個「皇親國戚」的話，一定會拍到該有的畫面。

「還記不記得蔡英文以前有一次吃一家小吃店。」朱學恒說，後面還拍到她蹲在那邊洗碗，這東西如果不是攝影要set(指定動作)，你能夠叫總統跑去洗碗嗎？所以，陳時中吃滷肉飯的點子不錯，可是執行力有很嚴重問題，如果照大家推斷的，這整個文章是沒有去的小編發的，那可能不歸網路部管，可能歸文宣部管。

朱學恒指出，文宣組的組長說要自請處分，不好意思，文宣組組長就是陳時中他兒子，他要怎麼自請處分呢？「爸爸，我錯了！」那這樣的團隊紀律要怎麼維持？果然都是一堆政二代的幼幼班，真的很不好用。請大家以後要支持那些白手起家，一路做來真的靠實力的人，而不是誰要安插人，誰就插進來，最後搞了五院裡面有兩院還三院在裡面都有人，內政部長、司法院長、前考試院長，只差沒有總統府了。

「陳時中的團隊管理有問題，運作能力也有問題。」朱學恒強調、真正讓人家懷疑的是，那你以後怎麼當市長？連底下人都管不了，那就表示整個團隊螺絲都鬆了，甚至懷疑這個團隊有沒有螺絲？如果每個人都說我爸爸是誰，那團隊要怎麼運作？