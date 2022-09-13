麻豆區農會收購文旦加工大果，正好解決今年白露節氣離中秋節較近的銷售問題。（張毓翎攝）

麻豆近年來文旦種植面積增加，區農會除多元行銷，也陸續開發柚花洗手乳、柚花淨化噴霧等相關產品。（張毓翎攝）

有鑑於所有水果採收後，必有格外品問題，台南市麻豆區農會向農委會爭取設置初級加工場，於今年8月底成立後，陸續收購文旦加工大果，正好解決今年白露節氣離中秋節較近的銷售問題。

麻豆區農會總幹事孫慈敏13日邀請南市府農業局長李建裕等農政單位長官，參觀農會新設立的初級加工場，孫慈敏說，麻豆近年來文旦種植面積，已經增至約850公頃，占全台種植面積的4分之1，除多元行銷，農會也陸續開發柚花洗手乳、柚花淨化噴霧等相關產品。

孫慈敏說，這次成功向中央爭取到經費設立初級加工場，對農會來說是一個新的里程碑，場內設置的非破壞性糖、酸度水分精密檢測機台，以及精油提煉蒸餾機器、自動削皮機等設備，往後可以處理文旦格外果品其他水果的加工。

南市府農業局說，今年文旦因上市銷售時間短、外銷受阻等影響，在銷售上承受極大壓力，市府早於6月即開始規畫各項產銷調節措施，同時，與農委會及地區農會協力進行大果收購、多元加工、展售活動、促銷優惠等方案，在秋節前就有效協助農民銷售、維持價格。