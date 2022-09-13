嶺東科大視覺傳達設計系畢業製作「診衣所」，獲得德國紅點新銳設計獎肯定。（陳淑芬攝）

嶺東科技大學視覺傳達設計系陳羿伶等4人畢業製作「診衣所」獲今年德國紅點設計「出版與印刷物類別」最佳獎，並自61件最佳獎脫穎而出，勇奪最大獎的「新銳設計獎」。陳羿伶13日表示，因疫情造成實地探查困難，尤其，要在平凡事物創新，一路面臨衝擊、挑戰，在團隊合作努力1年多，終於得到肯定。

嶺東科大表示，德國紅點設計獎已創立67年，素有設計界「奧斯卡」美稱，「診衣所」作品獲選今年「新銳設計獎」（Junior Prize），將在10月28日在德國舉辦頒獎典禮，受頒獎金1萬歐元，國外媒體近日報導，譽為傑出青年設計師、設計專業度極高的年輕世代。

嶺東科大副校長兼設計學院院長嚴貞表示，「診衣所」作品讓世界看見台灣，期盼學生們持續以永續環境為己任，以創新設計解決問題，透過設計築夢走向全世界。

「診衣所」由是陳羿伶、何欣蓉、陳虹潔及陳品羚的畢業製作。陳羿伶表示，製作由洗衣日常概念發想，定調受到衝擊、選材面臨挑戰跟困難，再加上疫情造成實地探查困難，靠著團隊合作努力堅持，終於獲得最大獎肯定，未來將堅持初心更努力創作。

得獎作品由視傳系老師秦安慧及黃煒仁指導，探索台灣五大類洗衣模式，包括傳統、自助、連鎖、工廠及超商送洗，以觸摸實驗的設計手法簡化日常生活的洗衣知識與步驟，提醒民眾珍視衣物健康，融入永續時尚及環境保護。