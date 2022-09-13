大陸房地產景氣不振，第三季以來平板玻璃價格跌到近二年來低點，台玻（1802）營收已連續7個月下滑；市場指出，年底需求可望增溫，平板玻璃價格8月已出現止跌跡象，預期台玻第四季營運可望較第三季微幅成長。

根據大陸浮法平板玻璃8月報價，已較年初下跌超過2成，但比7月已有小幅反彈。

大陸房地產出現流動性危機，在多地祭出保交樓政策後，平板玻璃需求可望提振；台玻指出，第三季的8月，大陸平板玻璃的價格，不論是現貨及期貨都出現反彈。

台玻8月合併營收創近7個月新低；不過，在大陸「金九銀十」需求回升，加上供應端推動供給側改格等多項措施控制產量，台玻預期，平板玻璃價格在第四季有機會出現反彈。

對於第四季的產業前景，市場認為，大陸平板玻璃市場上半年受到疫情嚴峻、多個主要城市封控影響，連帶使下游工地開工受到波及，整個供應鏈的營運受到的衝擊非常大。

而以8月的平板玻璃價格已有止跌跡象，平板玻璃業者認為，在疫情穩定之後，遞延性出貨可望陸續回補，加上市場仍期待金九銀十傳統旺季表現，下半年營運成長空間肯定優於上半年。