微風廣場Aquazzura Bow tie Sandal，推薦價3萬5000元。（微風提供）

微風南京周年慶加碼，抽SAMSUNG Galaxy Watch3。（微風提供）

微風廣場獨家FENDI 蜥蜴皮Baguette 1997，推薦價19萬5000元。（微風提供）

微風廣場Ｘ微風南京周年慶，本周四（15日）起至10月3日登場，超過百件獨賣商品，會員回饋最高133%，今年微風六館周慶目標業績50億元、全年營收300億元。

其中​​微風廣場GUCCI，以全新面貌開幕，並推出Gucci Attache微風獨家首賣包款、Gucci Flora系列精緻珠寶，而微風也引進全台獨家義大利高跟鞋「Aquazzura」，該牌時尚界人腳一雙，深受安海瑟薇、韓星徐睿知、凱特王妃、英國名媛芭碧迪樂芬妮等人喜愛。

微風南京瞄準上班族、家庭客，主打居家用品與生活家電，「全國電子」首家百貨店將於（15日）正式開幕，19日前家電9折起，微風會員憑全館單筆滿6000元，再抽Samsung Galaxy Note20、Samsung Galaxy Watch3等三星好禮。

周年慶期間，微風積點禮遇會員於微風廣場指定區域，單筆消費達門檻，贈該檻酬賓會員點數：珠寶、手表滿3萬元送1萬5000點(＄1500)；國際精品滿1萬元送1萬點(＄1000)；流行名品、飾品滿5000元送5000點(＄500)；化妝品、女鞋滿3000元送3000點(＄300)。

微風南京指定品牌滿1萬元送5000點(＄500)；全館消費(微風超市、餐飲、部分品牌除外) 滿3000元送3000點(＄300)。且加碼六天，9月15日至9月20日，使用微風聯名卡單筆消費達指定區域門檻，再加贈1000點(＄100)，六天內使用Breeze Pay，再額外加碼限時回饋，最高可再賺微風點數4萬5000點(＄4500)。