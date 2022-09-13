藝人游詩璟以主持人身分出道，曾主持客家電視台《遊客家搞科學》，節目入圍第45屆金鐘獎「兒童少年節目主持人獎」，之後轉換跑道改當演員，在《戲說台灣》中端莊的大家閨秀形象獲得關注，於八點檔《世間情》飾演「黃茵離」而打開知名度，在社群平台擁有48萬粉絲，近日她接受採訪，難得提起過往情史，透露曾在不知情的狀況下當小三，知道後就立刻分手。

根據《三立新聞網》報導，游詩璟坦言曾遇到渣男，當了七個月的第三者，「我知道我是第三者我就走了，當時那位男友也被我呼巴掌」，她描述當時情況是接到正宮電話才知道自己被騙「對方打來問我你是誰？我才要問你是誰吧！後來才發現對方是正宮，我直接找對方攤牌，對方死不承認，我就直接分手」，這段經歷讓她自嘲，「根本就是8點檔」。

她透露曾遇過恐怖追求者，「他一直勾勾纏，三更半夜在我家樓下或是我家對面騎樓，我就關機睡覺，不理就沒輒了，還跟蹤我去吃滷肉飯，我朋友嚇到問，『你會不會被打？』」，後來兩人見面談判破局，沒想到男方直接咒她「祝妳出去被車撞」。

（來源／Joyce94游詩璟）

除了平常的工作日常，游詩璟還兼職做Youtube頻道分享生活日常，影片中她一邊對戲，一邊還忙著上妝，戲外花絮讓粉絲一窺真實狀態，熱愛戶外活動的游詩璟特別拍攝溪降體驗和粉絲分享，她直言：「溪降好好玩，瀑布氣勢太強大，回家後全身痛三天」。