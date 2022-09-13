民進黨台中市議員第5選區（潭子、大雅、神岡）參選人林義偉2018年選舉僅1703票落選，這4年來勤跑基層並宣布參選，原本被視為政壇明日之星，他昨（12日）深夜卻被警方逮到酒駕，酒測值達每公升0.85毫克，他今宣布退選退黨；但對於他稱「喝1、2罐啤酒」，法醫高大成直言不可能，起碼喝了12罐。

據三立新聞網報導，林義偉供稱「只喝了1、2罐啤酒」酒測值卻達0.85毫克，高大成一聽到馬上直言「這喝不少」，如果是以罐裝啤酒來說，至少已喝了12罐，玻璃瓶啤酒最少8支，威士忌甚至已是半瓶或清酒整瓶，高大成說一般人酒測值0.85已經是相當醉的程度，林義偉還能開車上路，雖然酒量不差，但僥倖試法的結果就是遭法律制裁。

警方還原事發經過，西屯派出所員警12日晚間11點多巡邏時，行經黎明路、中科路口，見到1輛自小客車違規超越停止線，遂趨前攔查，未料聞到駕駛身上有濃濃酒味，經呼氣檢測酒測值0.8，訊後將林男依公共危險罪嫌法辦，當時林男穿著競選背心，但員警不知道他就是參選人本人。

檢方表示，林男13日上午9時許，被依公共危險罪嫌移送，經檢察官複訊，11時許無保請回；全案依酒駕案程序處理，依酒測值超標證據處分，林並未向表明是參選人身分。林義偉屬民進黨新潮流，本屆參選台中市第5選區市議員失利，以1700多票之差落選，今年再度獲民進黨提名，未料竟發生酒駕事件。