男星劉至翰是劉尚謙之子，長相俊俏、身材高大，早年活躍於偶像劇和鄉土劇，代表作有《意難忘》、《天下父母心》、《牽手》，但2年前拍完《炮仔聲》就淡出螢光幕，轉行當房仲和直播銷售。近日，他簽約新經紀公司，預告要在演藝圈重新出發，獲得粉絲的祝福。

根據《鏡週刊》報導，劉至翰最近簽了新的經紀公司，想重新開始，「戰鬥力有98％，不想再讓對我有期望的人失望」，為了雕塑體態，劉至翰每週至少上健身房4次，半年瘦了12公斤。

劉至翰2年前被爆料與第二任前妻Vivian（黃曉潔）有金錢糾紛，還雇用8位律師討公道，如今事過境遷，劉至翰表明現在單身，「對感情不敢多想，要以事業為主。」

復出的消息曝光後，劉至翰今（13日）在臉書轉發新聞連結並證實此事，「感謝主的愛讓我跨過心裡過不去的難關，讓我懂得審視自己的細節，也謝謝這兩年所有陪我直播的朋友，你們真的都是信任我的『朋友』。」他也表示最近非常愛運動，不動就會全身不對勁，同時預告這幾天會陸續分享新的工作。

許多網友樂見其成，紛紛留言祝福劉至翰：「期待你的新作品喔」、「就知道你行的！加油」、「條件很好是該大紅才對」、「原本就很帥了，瘦了之後更帥。」劉至翰也親民地回覆粉絲，感謝大家的支持。