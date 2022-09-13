李英宏演出《走過愛的蠻荒》受好評。（三禾行銷提供）

茁劇場《走過愛的蠻荒》上周六首播，男主角李英宏的演出大獲好評，有網友讚他完美演出想接住墜落學生的老師。導演王明台揭密，因為看了他的歌曲〈台北直直撞〉MV，覺得他有台客的「痞子感」，但眼神很溫柔，很適合原著文國士的樣貌，因此大膽啟用這位「戲劇新人」。

李英宏飾演的姜定邦是個受學生歡迎的補教名師，很會帶動學生的學習情緒，私下會注意到一位學生的精神狀況，於是像老師又像大哥哥主動為他課外補習。但他回家和飾演女友藍藍的姚吉慧撒嬌的像個小男孩。有網友形容「莫名的喜感」、「跟學生的互動好可愛」、「對外人很凶，對女友有小狗感」。

李英宏說，在戲開拍前，他和原著作者文國士見過面，意外發現兩人很投緣，「他在求學時身邊有一群朋友，一不小心可能會走上歪路，我那時也是，但幸好我們都在危急時刻走上正途，這點我們很像。」兩人顛簸走來，一位成為孩子們的生活輔導員和知名作家，一位成了創作型歌手。

雖然有念書的腦筋，但李英宏學生時期愛玩，國中時碰上音樂，因沉迷於學習樂器和作詞作曲，沒時間跟哥兒們出去混。他跟文國士分享這點時，文國士說：「我覺得英宏痞痞的，我自己有時也給人這種感覺，但這種痞和任性其實是不想讓人看出自己的脆弱，所以故意裝做不屑一顧，但也不需要誰來同情。」他覺得：「英宏長得比我帥，也比我瀟灑啦！」

導演王明台也說，李英宏高大帥氣，看起來很痞，但有斯文面，尤其是眼神很溫柔，這跟他認識的一些台客很像，「行為很接地氣，但內在的一些感情是掩藏不住的，正如劇中的邦邦可以隨意跟學生打鬧，但也可以隨時為孩子挺身而出，跟流氓對幹。」

劇中的邦邦開場沒多久就被女友藍藍斬斷4年情，真實情況是，李英宏是很長情的人，「天涯海角我都跟妳走」，就看劇中他接下來怎麼走過愛的蠻荒追回藍藍了。